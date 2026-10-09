El Friedkin Group ha mostrado su disposición a vender íntegramente al Everton, en el marco de su búsqueda de inversiones externas para el club que compite en la Premier League inglesa.

Según el diario británico The Athletic, el propietario estadounidense del Everton buscaba en el mes de septiembre nuevas inversiones dentro del club, pues la idea se resumía en encontrar inversores estratégicos que pudieran ayudar a impulsar al club hacia adelante mediante la venta de una participación minoritaria. Sin embargo, fuentes conocedoras de la situación, que hablaron bajo condición de anonimato para proteger las relaciones, confirmaron que la venta de la participación mayoritaria propiedad del grupo también está ahora sobre la mesa para su estudio.

Las fuentes aclararon que Friedkin Group no aceptará vender el control total del Everton a menos que se convenza de que el nuevo propietario es la persona o el grupo adecuado para llevar al club al siguiente nivel.

El grupo, que tiene su sede en la ciudad de Houston, afirmó que está totalmente satisfecho con mantener al club y apoyarlo durante el mayor tiempo posible hasta que aparezca un propietario con esas características.

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Pese a su apertura a vender al Everton menos de dos años después de haberse hecho con la propiedad, Friedkin Group se siente orgulloso de haber logrado la estabilidad en el club y de haberlo colocado en una posición que lo hace atractivo para los compradores, algo que no era así en el momento de la adquisición.

Friedkin Group había comprado al Everton a través de su brazo inversor en el Reino Unido, Roundhouse Capital, en el mes de diciembre de 2024, cuando adquirió la participación del 94 por ciento de Farhad Moshiri.

Esta operación de adquisición puso fin a un largo recorrido y a años de incertidumbre dentro del club, en medio de las grandes dificultades financieras que afrontó el Everton bajo la dirección del anterior propietario, Moshiri, y del fracaso de las conversaciones con posibles inversores, a saber, el grupo 777, MSP Sports Capital y el grupo Cam.

Los primeros pasos de Friedkin Group tras la adquisición consistieron en devolver al Everton a una situación más estable, mediante la reestructuración de la mayor parte de la deuda del club con intereses elevados y la aprobación de préstamos con menor interés garantizados por su nuevo estadio, Hill Dickinson. El grupo también consiguió ya atraer inversiones hacia Roundhouse, pues tanto el exentrenador de los Dallas Mavericks Jason Kidd como el multimillonario estadounidense Christopher Sarofim adquirieron participaciones minoritarias el año pasado.









Las primeras noticias sobre la búsqueda de inversiones en el Everton por parte de Friedkin Group llegaron tras un cierre difícil y muy criticado del mercado de fichajes de verano del club.

El Everton vendió talento por valor de 100 millones de libras esterlinas en verano, logrando unos beneficios de alrededor de 25 millones de libras esterlinas durante el mercado de fichajes.

El lateral derecho Ainsley Maitland-Niles, procedente del Lyon por 5 millones de euros, fue la única incorporación del club en el último día del mercado, después de que se desplomara en los últimos instantes el acuerdo para fichar al delantero del Mónaco y de la selección masculina de Estados Unidos Folarin Balogun por 45 millones de libras esterlinas, ya que el delantero se echó atrás a la hora de cerrar la operación.

La afición también protestó por el posible acuerdo de venta del canterano Harrison Armstrong al Nottingham Forest por 40 millones de libras esterlinas, lo que llevó al Everton a decidir finalmente retirarse de la operación antes de que el centrocampista viajara para pasar el reconocimiento médico.

Además del Everton, Friedkin Group posee al Roma italiano y al Cannes francés, y actualmente trabaja en la creación de un nuevo equipo en la Liga Nacional de Hockey con sede en Houston, con un valor de operación potencial estimado en unos 3.500 millones de dólares.