Un mensaje de Leo Driessen sorprende en «Voetbalpraat»: «Muy llamativo»

Inglaterra vive un escándalo de espionaje: la semana pasada detuvieron a un miembro del cuerpo técnico del Southampton mientras grababa sin permiso las instalaciones del Middlesbrough, víspera del play-off entre ambos equipos. Prácticas similares ocurren en los Países Bajos, como se reveló el jueves en el programa «Voetbalpraat» de ESPN.

Durante el debate en el programa, Marciano Vink recibe un mensaje de Leo Driessen, cercano al Telstar: «Me acaba de escribir Leo: “El espionaje sigue. Esta temporada hemos echado a varios del Telstar. Es raro, pero cierto”».

«Así que, al parecer, sigue ocurriendo», afirma Vink. Danny Koevermans, también en la mesa, se muestra sorprendido: «Aunque en el Telstar está claro cómo juegan, siempre». «Sí, si hay un sitio donde no hace falta mirar…», comenta el presentador Wouter Bouwman. «Es sorprendente, sin duda».

El sábado y el martes pasados, Southampton y Middlesbrough disputaron las semifinales de los play-offs de ascenso a la Premier League: 0-0 en la ida y 2-1 en la vuelta para el Southampton, que ahora espera al Hull City en la final del 23 de mayo.

Sin embargo, esto último no está confirmado. La semana pasada se supo que el Middlesbrough ha presentado una queja ante la EFL (English Football League), pues un miembro del cuerpo técnico del Southampton habría sido sorprendido grabando sin permiso en sus instalaciones de entrenamiento.

Las normas de la EFL prohíben observar el entrenamiento del rival en las 72 horas previas al partido, salvo invitación.

La EFL anunció el jueves que, a más tardar el martes 19 de mayo, una comisión independiente decidirá si el Southampton infringió las normas y qué sanciones aplicará.

De ser hallado culpable, podría ser reemplazado por el Middlesbrough en la final. Este último seguirá entrenando con normalidad a la espera del fallo. Si hay recurso, la final podría aplazarse.