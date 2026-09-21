Ricardo Pepi se ha dado de baja de la selección de Estados Unidos, según ha anunciado la federación estadounidense de fútbol. El delantero del PSV se retiró lesionado el domingo en el duelo contra el FC Twente (3-2) y, por tanto, no podrá jugar con su país en este parón internacional.

El domingo todo se torció muy pronto para Pepi. El delantero se sentó sobre el césped de la nada tras unos 6 minutos y tuvo que abandonar el campo lesionado. Sven Mijnans entró en su lugar y, sin Pepi, el PSV sufrió su primera derrota liguera de la temporada.

En un principio, Pepi iba a viajar a Estados Unidos para los amistosos internacionales contra Perú, Chile, México y Canadá, pero eso finalmente no podrá suceder. El delantero se ha dado de baja.

«A su pesar, porque el atacante de 23 años esperaba con ilusión el viaje a la selección», escribe Rik Elfrink en el Eindhovens Dagblad. Sin embargo, el periodista que sigue la actualidad del club todavía no puede decir nada sobre la gravedad de la lesión.

«Aún no se sabe exactamente qué tiene. El PSV todavía no ha completado del todo las pruebas y, previsiblemente, el club podrá informar el martes por la mañana sobre las consecuencias de su problema físico».

Se trata, por tanto, de un contratiempo para Pepi, que tenía una opción real de contar con minutos con Estados Unidos debido a la ausencia de Folarin Balogun. El seleccionador Mauricio Pochettino ha convocado al delantero del St. Louis City Damion Downs como sustituto.

El parón internacional no llega en mal momento para el PSV. Además de Pepi, Alassane Pléa también sigue de baja y, además, se está trabajando para que Sam Lammers pueda estar disponible.