Gabriel Jesus (29 años) reforzará el ataque del Barcelona, ya que el club buscaba incorporar a un delantero centro con experiencia, tras las salidas de Ferran Torres y Robert Lewandowski.

Después de jugar en el Manchester City y el Arsenal, el brasileño cuenta con una amplia experiencia en los grandes partidos, y sus actuaciones ante el Real Madrid han sido especialmente llamativas.

Según el diario "Mundo Deportivo", en sus cuatro partidos anteriores ante el Real Madrid, Gabriel Jesus marcó tres goles y dio una asistencia, cosechando tres victorias y una derrota.

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Su primer enfrentamiento con el Real Madrid fue en el estadio Santiago Bernabéu, y Gabriel Jesus demostró rápidamente que estos partidos le van a la perfección.

Fue el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones 2019/2020, en el que el brasileño marcó el gol del empate de cabeza después de que Isco abriera el marcador. Luego De Bruyne añadió un gol de penalti para poner el 2-1, y en los últimos minutos, Jesus también provocó la expulsión de Sergio Ramos con tarjeta roja, lo que le impidió participar en el partido de vuelta.

El siguiente partido en el estadio Etihad fue mucho mejor para Gabriel Jesus. En dos ocasiones en las que mostró su enorme afán por presionar a Varane, el brasileño dio un pase decisivo a Sterling para abrir el marcador, y luego marcó el gol de la victoria por 2-1 con un remate preciso; esta actuación fue decisiva para asegurar el pase a los cuartos de final.

Pasaron dos temporadas antes de que Jesus se reencontrara con el Real Madrid. Esta vez fue en las semifinales de la Liga de Campeones de la temporada 2021/22, y el brasileño continuó con su racha de goles ante los blancos.

En el partido de ida en el estadio Etihad, el nacido en São Paulo marcó el segundo gol con un remate preciso dentro del área, contribuyendo a la victoria por 4-3.

Pero en el partido de vuelta en el estadio Santiago Bernabéu, Gabriel Jesus no logró marcar, mientras que el Real Madrid le dio la vuelta al marcador.

El brasileño jugó 78 minutos y abandonó el terreno de juego con el marcador 1-0, pero Rodrygo forzó a ambos equipos a disputar la prórroga de manera épica, y Benzema culminó la remontada del Real Madrid marcando un penalti.

Y como jugador del Arsenal, iba a jugar ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la temporada 2024/25, pero no pudo participar debido a la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. No obstante, el Arsenal eliminó al Real Madrid con victorias en los dos partidos (3-0 y 2-1).

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Mientras Jesus espera el anuncio oficial de su incorporación al Barcelona, buscará repetir sus destacadas actuaciones ante el Real Madrid. Hasta ahora, el brasileño ha sido una auténtica pesadilla para el conjunto merengue.