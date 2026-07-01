Un experto inglés critica a un asistente: «Cometió dos errores y nos privó de un penalti»

Un exárbitro de la Premier League criticó con dureza al jordano Adham Makhadmeh, quien dirigió el Inglaterra-República Democrática del Congo este miércoles.

Inglaterra evitó la sorpresa al ganar 2-1 a la República Democrática del Congo en dieciseisavos.

Durante el encuentro, Inglaterra reclamó un penalti no pitado tras un choque entre el portero Lionel Mpasi y el delantero Harry Kane.

Mark Halsey, exárbitro inglés, afirmó que el VAR cometió un «error evidente» al no conceder ese penalti.

El VAR revisó la acción, pero no recomendó a Makhadme revisar la pantalla.

Halsey considera que el árbitro debió señalar penalti tras la caída de Kane.

Declaró al diario «The Sun»: «Harry Kane corrió hacia un pase en profundidad y el portero congoleño lo agarró de forma clara e inequívoca... Hay un contacto evidente».

Y añadió: «El árbitro dejó seguir la jugada, luego pitó y señaló que Kane se había tirado. Si creía que simulaba, ¿por qué no le amonestó?».

El experto en arbitraje añadió: «Para mí está claro que el portero congoleño agarró a Harry Kane, y me sorprende que el árbitro jordano no pitara penalti».

Y añadió: «Está claro que el árbitro asistente de vídeo revisó la jugada, y creo que se trata de un error evidente. Es un error evidente que el árbitro asistente de vídeo intervenga de esta manera».

Concluyó: «Algunos dirán que sí y otros que no, pero para mí fue un penalti claro que Inglaterra merecía».