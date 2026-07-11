Un experto en psicología responde... ¿Cómo paró Mustafa Shubair el penalti de Messi?

Un experto en psicología deportiva explicó cómo Mustafá Shubair, portero de Egipto, atajó el penalti lanzado por Lionel Messi en el Mundial.

Messi marcó un gol y dio una asistencia, y Argentina venció 3-2 a Egipto el martes en Atlanta, en los octavos del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El partido vivió un momento histórico cuando Shubair detuvo un penalti a Messi, el segundo que falla en este Mundial y el cuarto en su carrera, récord absoluto.

El diario británico «Daily Mail» consultó al psicólogo deportivo Gáir Yordet, de la Escuela Noruega de Ciencias del Deporte, para explicar por qué Messi falla tantos penaltis en el Mundial.

Yordet afirmó que Messi no tiene problemas para lanzar penaltis: ha fallado 34 de 150 en su carrera, con un acierto del 77 %, dentro del rango normal (76 %-79 %).

El experto explicó que el astro argentino alterna dos estilos: en el primero se acerca despacio, observa al portero y elige el ángulo.

La segunda es independiente del portero: elige un ángulo fijo y dispara sin importar la reacción del guardameta. Esta fue la opción de Messi ante Shubair, que lanzó al ángulo izquierdo.

Yordit atribuyó la atajada de Shubair a dos factores: el portero se movió antes de tiempo, lo que le permitió cubrir la esquina elegida por Messi.

Además, sus tiros carecen de la potencia y precisión de otros cracks como Harry Kane o Robert Lewandowski, lo que facilita la intervención del portero.

Messi es el primer jugador que falla dos penaltis en un mismo Mundial, mientras que Shubair es el cuarto portero que detiene dos, tras parar el primero a Irán en la fase de grupos.