Un experto en arbitraje responde: ¿merecía Güler la expulsión ante el Sevilla?

Un experto en arbitraje dio su opinión sobre la acción protagonizada por el turco Arda Güler, jugador del Real Madrid, en el duelo ante el Sevilla, este domingo por la noche, en LaLiga.

El partido vivió una acción que generó una gran polémica, ya que los jugadores del Sevilla reclamaron la expulsión de Arda Güler por golpear con el codo a su compañero Peque Fernández.

Los detalles de la acción se remontan al momento en que Peque Fernández agarró a Güler de la camiseta durante uno de los contragolpes del Real Madrid, a lo que el jugador turco respondió con un codazo que derribó a su rival al suelo, lo que llevó a revisar la jugada mediante la tecnología del videoarbitraje "VAR" para comprobar la posibilidad de mostrar la tarjeta roja.

Tras una revisión que se prolongó cerca de 3 minutos, el árbitro no mostró la tarjeta roja a Güler, y el juego se reanudó sin amonestarlo con la tarjeta amarilla.

Por su parte, Iturralde González, experto en arbitraje, declaró al diario "AS" y a la radio "Cadena SER": "Parece que hay algo, pero no ha habido una repetición clara para determinarlo".

Y añadió: "Le veo estirar el brazo, pero no puedes ver que impacte en su cara porque las imágenes son muy malas. Es una pena: si somos la mejor liga del mundo, el nivel de calidad de la repetición no debería ser así".