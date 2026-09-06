El Barcelona logró una amplia victoria sobre el Valencia, por (5-0), en el estadio de Mestalla, para colocarse en solitario en el liderato de la Liga española.

El Barcelona comenzó el partido con fuerza en Mestalla, en medio de un claro retroceso del Valencia, y el equipo de Hansi Flick aprovechó muy bien esta situación e impuso su estilo de juego desde el inicio.

El primer gol llegó tras apenas 5 minutos, cuando Lamine Yamal remató el balón con maestría con el exterior del pie tras un magnífico pase de Fermín López.

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Dos minutos después, Yamal envió el balón a la red de nuevo, pero el gol fue anulado por la sala del videoarbitraje asistente (VAR) tras detectar una situación de fuera de juego durante la revisión.

Sin embargo, les llevó varios minutos anular el gol, algo sorprendente teniendo en cuenta que una de las nuevas características de esta temporada en la Liga española es la regla del fuera de juego semiautomático.

El entrenador alemán expresó su malestar al cuarto árbitro, ya que el fantástico arranque del Barcelona se detuvo de repente mientras esperaban para saber si había fuera de juego o no.

El fuera de juego se señaló contra Lamine, por apenas milímetros, aunque el exárbitro Iturralde González no lo creyó en la transmisión en directo del programa "Carrusel Deportivo" de la emisora "Cadena SER".

Dijo: "Es muy ajustado, y la imagen que tenemos no es la mejor. Lo que no entiendo es que tengamos un sistema automático de tecnología del chip electrónico del balón, y el tiempo que tarda no es normal".

Pero señaló el motivo del retraso del árbitro en anular el gol: "El retraso tiene que deberse a un fallo en el sistema, y a que están volviendo a trazar las líneas manualmente; de lo contrario, no tiene sentido".

Concluyó sus declaraciones diciendo: "Pero este fuera de juego para la máquina es fácil, porque los jugadores están separados".

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