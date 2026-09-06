El Barcelona logró una amplia victoria sobre el Valencia, por (5-0), en el estadio de Mestalla, para colocarse en solitario en lo más alto de LaLiga.

El Barcelona comenzó el partido con fuerza en el estadio de Mestalla, en medio de un claro retroceso del Valencia, y el equipo de Hans Flick aprovechó esta situación de la mejor manera, imponiendo su estilo de juego desde el principio.

El primer gol llegó tras solo 5 minutos, cuando Lamine Yamal remató el balón con maestría con el exterior de su pie tras un magnífico pase de Fermín López.

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Dos minutos después, Yamal envió el balón a la red de nuevo, pero el gol fue anulado por la sala del videoarbitraje asistente (VAR) tras detectar una situación de fuera de juego durante la revisión.

Sin embargo, les llevó varios minutos anular el gol, algo sorprendente teniendo en cuenta que una de las nuevas características de esta temporada en LaLiga es la regla del fuera de juego semiautomático.

El técnico alemán expresó su malestar al cuarto árbitro, ya que el magnífico inicio del Barcelona se detuvo de repente mientras esperaban para saber si había fuera de juego o no.

El fuera de juego se señaló contra Lamine, por apenas milímetros, a pesar de que el exárbitro Iturralde González no lo daba por bueno en la retransmisión en directo del programa "Carrusel Deportivo" en la emisora "Cadena SER".

Dijo: "Es muy ajustado, y la imagen que tenemos no es la mejor. Lo que no entiendo es que tenemos un sistema automático de tecnología del chip electrónico en el balón, y el tiempo que tarda no es normal".

Pero señaló la razón del retraso del árbitro en anular el gol: "El retraso debe de ser por una avería en el sistema, y que están volviendo a trazar las líneas manualmente; de lo contrario, no tiene sentido".

Concluyó sus declaraciones diciendo: "Pero este fuera de juego para el aparato es fácil, porque los jugadores están separados".

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