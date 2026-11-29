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El posible movimiento del París Saint-Germain en el mercado de invierno ha alterado los planes de varios clubes europeos, después de que la entidad francesa abriera la puerta a reforzar su plantilla con nuevas piezas ofensivas ante las lesiones que han golpeado a algunos de sus pilares.

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El español Nico Williams, extremo del Athletic Club, figura entre las opciones barajadas para reforzar la delantera. Luis Campos, asesor deportivo del París Saint-Germain, confirmó la posibilidad de acudir al mercado de invierno tras hablar de las dificultades que atraviesa el equipo por las ausencias de Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, afirmó: «Sabemos lo que queremos, y eso es lo que nos da confianza. Hemos hecho nuestro trabajo y hemos escuchado al presidente, al entrenador y a nuestro personal. Seguimos adelante sin miedo, porque perder a Kvara y a Doué, que son pilares de este equipo, es sin duda un problema, pero seguimos nuestro camino».

Campos añadió: «Estamos tranquilos, unidos y confiados, y buscamos soluciones dentro y fuera del club. No podemos fichar jugadores el 1 de diciembre».

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También arremetió contra los numerosos rumores que han circulado sobre los movimientos del club en el mercado de fichajes, y calificó algunos de ellos de mentiras e invenciones al servicio de otros intereses, no necesariamente ligados a los del París Saint-Germain. Las declaraciones de Campos han despertado el interés de los clubes europeos, que temen que el París Saint-Germain entre en la puja por sus estrellas el próximo mes de enero, sobre todo porque la entidad tiene capacidad para moverse y fichar nombres de peso que compensen las bajas en ataque.

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En este contexto, se han repetido los nombres del marroquí Abdessamad Ezzalzouli, jugador del Real Betis; de Antonio Nusa, extremo del Leipzig, y de Estêvão Willian, jugador del Chelsea, además del de Nico Williams. El nombre del extremo español ha acaparado una atención especial tras las informaciones sobre el deseo del club francés de incorporarlo, lo que llevó a los periodistas a preguntarle por el supuesto interés del París Saint-Germain después de la victoria del Athletic Club por 4-3 ante el Málaga el sábado por la noche.

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El jugador, de 24 años, no dio una respuesta clara sobre su futuro ni sobre su postura ante un posible traslado a la capital francesa. «No sé mucho de lo que pasa a mi alrededor. Estoy centrado en mi equipo, quiero seguir creciendo y pienso en el próximo partido», declaró Williams, que se limitó a esa respuesta sin confirmar la existencia de negociaciones ni desmentir el interés del París Saint-Germain, con lo que dejó la puerta abierta a las especulaciones, según recoge el portal francés Foot Mercato.

Nico Williams tiene un contrato de larga duración con el Athletic Club hasta 2035, que incluye una cláusula de rescisión de 95 millones de euros, un importante obstáculo económico que complica su salida. El jugador no logró rendir al nivel esperado en la temporada 2025-2026 y también ha tenido dificultades al inicio de la actual, pese a su potencial ofensivo.

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El extremo español goza de la estima de Luis Enrique, entrenador del París Saint-Germain, a quien ya le impresionaron sus cualidades cuando dirigía a la selección española, ya que fue el primero en convocarlo con La Roja.

Nico Williams ya estuvo muy cerca de fichar por el Barcelona, que lo había convertido en su objetivo prioritario para reforzar la banda izquierda, antes de que los intentos por incorporarlo se torcieran y el jugador continuara su trayectoria en el Athletic Club. El futbolista era muy valorado en el club azulgrana por su capacidad para marcar diferencias y jugar por las bandas.

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