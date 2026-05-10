Un día histórico para el Como: Douvikas lleva al club a las competiciones europeas

El Como hizo historia este domingo al clasificarse por primera vez para una competición europea. Gracias a una ajustada victoria sobre el Hellas Verona, el equipo de Cesc Fàbregas jugará en Europa la próxima temporada.

El club lombardo regresó a la Serie A en 2024/25 tras más de veinte años ausente y, en su primera temporada, acabó décimo.

Este éxito llega tras la compra del club en 2019, cuando jugaba en la Serie D, por parte de los hermanos Hartono, los propietarios más ricos del fútbol italiano.

Esta temporada ha mantenido esa dinámica: permaneció casi siempre en la parte alta de la tabla y el domingo certificó su billete europeo con un 0-1 en casa del Hellas Verona.

El gol de la victoria llegó en el minuto 70, obra del exjugador del FC Utrecht Anastasios Douvikas, quien superó al portero con un disparo raso al ángulo derecho tras ganar un duelo con Andrias Edmundsson.

Con este triunfo se garantiza al menos un lugar en la Conference League, pero sigue peleando por acceder a competiciones de mayor nivel. A falta de dos jornadas, solo le separan tres puntos de la Juventus y dos del AC Milan; no obstante, los rossoneri aún deben jugar este fin de semana y podrían ampliar la ventaja a cinco.