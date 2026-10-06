¡Un destino sorpresa! Carvajal elige su nuevo equipo

Dani Carvajal, excapitán del Real Madrid, está cerca de fichar por el Getafe en los próximos días, después de haber quedado como agente libre tras su salida del conjunto blanco, en una operación que podría representar un refuerzo importante para el equipo madrileño de cara a la nueva temporada.

Según el diario español "As", el Getafe lleva tiempo buscando jugadores libres para reforzar su plantilla, antes de que surgiera la oportunidad de fichar a Carvajal, quien cuenta con un gran interés por parte de la directiva del club, mientras que el propio jugador parece abierto a vivir la experiencia.

La oferta del Getafe atrae a Carvajal por varios motivos, entre los que destaca la cercanía del club a su casa, lo que le permitiría continuar su vida en Madrid sin grandes cambios en su rutina diaria, además de su admiración por el proyecto deportivo del club y su deseo de trabajar bajo la dirección del entrenador José Bordalás.

Bordalás ha desempeñado un papel directo en las negociaciones, después de haber contactado personalmente con Carvajal y haberle explicado el rol que podría cumplir dentro del equipo, en un intento de convencerlo para que acepte el traspaso al Getafe.

Este gesto es muy valorado por el lateral español y podría ser determinante a la hora de tomar su decisión final.

Las conversaciones entre ambas partes avanzan de manera positiva, con optimismo acerca de la posibilidad de alcanzar un acuerdo en el próximo periodo, aunque la operación todavía se enfrenta a un obstáculo económico relacionado con el límite salarial impuesto al Getafe.

El club debe llegar a una fórmula adecuada con LaLiga para disponer del margen económico necesario y poder inscribir a Carvajal, mientras que la directiva trabaja actualmente en varias soluciones para superar el problema.

En caso de que el Getafe logre superar el obstáculo económico, Carvajal podría convertirse en nuevo jugador del equipo en los próximos días, después de que el primer paso dado por Bordalás haya arrojado resultados positivos hasta el momento.