El extremo brasileño Vinicius Junior mostró una actitud de apoyo hacia su compañero Camavinga, después de que el centrocampista francés recibiera fuertes críticas por su nivel durante la pretemporada, reafirmando así su nuevo papel de liderazgo dentro del Real Madrid.

Según el diario español "As", tras la renovación de su contrato, el brasileño se ha convertido en uno de los jugadores más experimentados del equipo, además de en uno de sus líderes.

El extremo asume ahora una mayor responsabilidad, no solo dentro del campo, sino también en el vestuario, ya que el aumento de su salario no debe reflejarse únicamente sobre el terreno de juego, sino también fuera de él, ejerciendo su papel como uno de los líderes del grupo y contribuyendo a reforzar la cohesión del equipo.

Camavinga es uno de los jugadores más criticados durante la preparación del Real Madrid para la nueva temporada, ya que el francés no ofreció buenos niveles, algo que una parte de la afición del Real Madrid expresó a través de las redes sociales, donde algunos incluso reclamaron su salida del equipo.

Además, el club no se opondría a encontrarle una solución, pero el jugador se niega a marcharse y quiere demostrar su capacidad de ser un elemento importante para Mourinho.

Y aquí es donde entra el papel de Vinicius, ya que Camavinga volvió ayer a ser uno de los jugadores más criticados por la afición durante el partido de preparación ante el Ferencváros, tras cometer varios errores en la salida del balón desde atrás.

Las dudas sobre su nivel provocaron peticiones de muchos aficionados para fichar a un nuevo centrocampista.

Nada más finalizar el partido, Vinicius publicó una imagen en su cuenta de Instagram junto a Camavinga, acompañándola de un emoji de "general".

Con este gesto, el brasileño quiso mostrar públicamente su apoyo al centrocampista francés y respaldarlo en este difícil momento.

El tercer capitán del equipo sabe mejor que nadie lo duras que pueden llegar a ser las críticas que puede recibir un jugador, por lo que quiso ponerse al lado de su compañero.

Vinicius Junior quiere que todos sus compañeros se sientan importantes dentro del equipo, mostrándose a su lado en los momentos difíciles.

El delantero brasileño ya ejerce su labor como uno de los líderes de la plantilla, pues Vinicius, con su nueva personalidad, se siente un verdadero capitán.