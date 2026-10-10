José Mourinho, entrenador del Real Madrid, está centrado en preservar la integridad física de sus jugadores y su plena disponibilidad, después de que el equipo lograra llegar a mediados de octubre sin registrar ninguna nueva lesión entre sus efectivos, en un hecho inédito que no se producía en los últimos diez años, a excepción de los jugadores que arrastran lesiones de la temporada pasada.

Según el diario español "As", Mourinho considera que mantener la disponibilidad de todos sus jugadores es una de sus máximas prioridades al inicio de la presente temporada, algo que recalcó durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante el Villarreal, ayer viernes, cuando reorientó la conversación desde la polémica surgida en torno a que Kylian Mbappé montara en bicicleta hacia el estado físico de sus jugadores.

El técnico portugués dijo: "¿Queréis una historia? Toco madera, porque el fútbol es el fútbol, pero ¿queréis una historia? Os la voy a contar: esta es la primera vez en los últimos diez años que el Real Madrid llega a mediados de octubre sin un solo jugador lesionado".

Mourinho exceptuó de sus palabras a tres jugadores que todavía arrastran lesiones que se remontan a la temporada pasada, que son Ferland Mendy, Éder Militão y Rodrygo, junto a Raúl Asencio, quien finalmente se sometió a una operación quirúrgica para tratar una fractura en la tibia, tras sufrir sus consecuencias durante varios meses.

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El técnico portugués ya había abordado este asunto antes del parón internacional, durante la rueda de prensa previa al partido ante el Elche, explicando la naturaleza del trabajo que realiza el club para reducir las lesiones.

Mourinho dijo: "Aquí trabajamos dentro de un plan integral, natural y profesional, basado en una muy buena colaboración entre todos. Y cuando digo todos, me refiero a los jugadores, que son los más importantes, y al cuerpo técnico, que incluye a personas cualificadas en los campos de las ciencias del deporte, la prevención, el fortalecimiento muscular y los entrenamientos individuales, además de la monitorización de los pequeños indicadores que pueden aparecer antes de que surjan los problemas, así como el cuerpo médico, que participa con fuerza en este sistema integral, mediante mucho trabajo invisible".

A excepción de los cuatro jugadores mencionados, el resto de los efectivos del equipo, un total de 22 jugadores, han quedado plenamente disponibles para Mourinho con la reanudación de las competiciones, en un momento en el que resulta difícil establecer comparaciones con las temporadas anteriores, debido al cambio producido en el calendario de partidos este año como consecuencia del nuevo y largo parón internacional.

Por ello, la comparación con las temporadas pasadas se basa en la última jornada de LaLiga que precedió al parón internacional de octubre, cuando ya se habían disputado las dos primeras jornadas de la Liga de Campeones.

Un repaso a los últimos diez años revela una serie de problemas y lesiones que ha sufrido el Real Madrid, y el total de partidos que se perdieron sus jugadores en algunas temporadas llegó a 60 partidos a causa de las distintas lesiones.

Temporada 2026-2027

Rodrygo, Ferland Mendy y Éder Militão no han podido disputar hasta ahora su primer partido de esta temporada, debido a que continúan arrastrando lesiones sufridas la temporada pasada. Se espera el regreso del defensa brasileño tras el parón internacional de noviembre, cuando el Real Madrid dispute tres partidos consecutivos en el estadio Santiago Bernabéu ante el Celta de Vigo, el Eindhoven y el Alavés.

También se ausentaron Thiago y Endrick de los primeros partidos por problemas leves que sufrieron durante la pretemporada, mientras que Aurélien Tchouaméni no pudo participar hasta el quinto partido de la temporada, que fue el primero del equipo en la Liga de Campeones, debido a problemas físicos que arrastraba desde el Mundial.

Raúl Asencio se vio obligado a someterse a una operación quirúrgica para tratar una fractura por estrés en la pierna derecha, que venía afectando a su estado desde hacía varios meses. Así, ningún jugador se ha perdido ningún partido por una lesión sufrida tras el arranque de la presente temporada.

Las únicas ausencias de la lista disponible de Mourinho para la reanudación de las competiciones se limitan al jugador de la cantera Raúl Asencio, y a Rodrygo, Ferland Mendy y Éder Militão, todos ellos arrastrando lesiones de la temporada pasada.

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Temporada 2025-2026

La temporada comenzó sin Ferland Mendy, Endrick y Jude Bellingham, ya que el jugador francés sufría una rotura del tendón proximal del recto anterior del muslo derecho, que lo apartó de los terrenos de juego durante seis meses.

En cuanto al delantero brasileño, se ausentó cuatro meses por una lesión en los isquiotibiales, mientras que el jugador inglés decidió someterse a una cirugía en el hombro tras la finalización del Mundial de Clubes, para librarse de unos dolores que arrastraba desde que sufrió una luxación de hombro hace unos dos años.

La temporada comenzó de forma similar a la anterior, después de que Eduardo Camavinga sufriera un esguince que lo apartó de los terrenos de juego durante un mes, y también Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal padecieron distintas lesiones musculares. A excepción de los tres jugadores que comenzaron la temporada lesionados, el total de ausencias ascendió a 18 partidos en los primeros diez encuentros.

En el último partido antes del parón de octubre, ante el Villarreal, Xabi Alonso no pudo contar con Carvajal, Trent Alexander-Arnold ni Rüdiger, por lesiones sufridas durante la propia temporada, y también se ausentó Mendy por la lesión que arrastraba desde la temporada anterior.

Tras el regreso del parón, Dean Huijsen y Dani Ceballos se sumaron a la lista de lesionados, por problemas musculares leves que apartaron a cada uno de ellos de dos partidos.

Temporada 2024-2025

Eduardo Camavinga sufrió una lesión en la última sesión de entrenamiento antes del arranque de las competiciones, tras padecer un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda durante el entrenamiento previo, un día antes, al partido de la Supercopa de Europa.

Las lesiones se sucedieron después, ya que Jude Bellingham, Jesús Vallejo, Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni, Brahim Díaz, Dani Carvajal, Kylian Mbappé y Thibaut Courtois pasaron por la enfermería.

El total de partidos que se perdieron estos jugadores ascendió a 32 partidos durante los primeros diez encuentros oficiales del equipo, y también Mendy, Militão y Rodrygo sufrieron algunos problemas físicos, pero no se perdieron ningún partido.

Carlo Ancelotti llegó al último partido antes del parón, que fue ante el Villarreal, sin Courtois, David Alaba ni Brahim Díaz. En aquel partido, Carvajal sufrió una grave lesión en la rodilla derecha, durante una entrada desafortunada con Yeremy Pino.

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Temporada 2023-2024

Dani Ceballos se lesionó en el cuarto día de la pretemporada, durante los entrenamientos en Valdebebas, mientras que Arda Güler y Ferland Mendy se vieron obligados a abandonar la gira del equipo por Estados Unidos antes de lo previsto.

Ambos se ausentaron cerca de dos meses de los terrenos de juego, mientras que la primera semana de competición vio una serie de duras lesiones que golpearon al equipo. Dos días antes del arranque de LaLiga, Thibaut Courtois sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, y después se repitió la misma lesión con Éder Militão nada más comenzar la segunda parte del partido inaugural en San Mamés.

Así, Ancelotti perdió a dos piezas fundamentales de su sistema defensivo hasta la primavera, y también Vinícius Júnior se ausentó de cuatro partidos por una lesión en el bíceps femoral derecho, y Carvajal se perdió dos partidos a causa de unos dolores en la pierna derecha.

Asimismo, Arda Güler sufrió una nueva recaída en su lesión, antes de que la recaída se repitiera por segunda vez más adelante, mientras que David Alaba padeció un problema en los aductores del muslo derecho. El total de partidos que se perdieron los jugadores por lesiones ascendió a 52 partidos durante los primeros 11 encuentros. Ancelotti disputó el último partido antes del parón sin Courtois, Militão, Alaba ni Arda Güler, antes de que Alaba regresara tras el parón internacional, mientras que Ceballos se sumó a la lista de ausentes.

Temporada 2022-2023

Un esguince leve en el tobillo alteró la pretemporada de Dani Carvajal durante seis días, mientras que Álvaro Odriozola se ausentó del partido de la Supercopa por unos dolores en el gemelo, y Rodrygo no pudo participar en las dos primeras jornadas de LaLiga debido a una sobrecarga en el muslo derecho.

El total de partidos que se perdieron estos jugadores, junto a los problemas físicos leves que sufrieron Carvajal, Militão, Jesús Vallejo, Nacho Fernández, Toni Kroos, Lucas Vázquez y Karim Benzema, fue de 21 partidos durante los primeros nueve encuentros oficiales.

Aquella temporada vivió también un largo parón internacional en una fecha similar a la actual, con motivo del arranque del Mundial de Catar. Thibaut Courtois, Luka Modrić y Lucas Vázquez se ausentaron por lesión del primer partido tras el parón internacional, que enfrentó al Real Madrid y al Osasuna.

Temporada 2021-2022

La temporada vivió una gran oleada de lesiones, y la pandemia del coronavirus también afectó a la pretemporada de Karim Benzema, David Alaba y Álvaro Odriozola, pero no los privó de participar en ningún partido.

Antes del arranque de la temporada, Toni Kroos sufrió una lesión en la zona del pubis que lo apartó durante dos meses, mientras que Dani Ceballos padeció una rotura en uno de los ligamentos, que lo apartó de los terrenos de juego durante más de cuatro meses.

En el último partido antes del parón de octubre, Ancelotti no pudo contar con Marcelo, Ferland Mendy, Ceballos, Isco, Marco Asensio, Gareth Bale ni Mariano Díaz.

También se ausentaron Andriy Lunin, David Alaba, Luka Modrić y Luka Jović en distintos periodos durante aproximadamente el primer mes y medio de competición. El total de partidos que se perdieron los jugadores por lesiones ascendió a 60 partidos en diez encuentros.

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Temporada 2020-2021

La temporada, que se disputó durante la pandemia del coronavirus, comenzó con un parón internacional, por lo que el Real Madrid solo disputó cuatro partidos antes del segundo parón. Pese a la escasez de partidos, el total de ausencias por las lesiones que sufrieron Dani Carvajal, Éder Militão, Marcelo, Odriozola, Toni Kroos, Isco, Eden Hazard, Marco Asensio y Lucas Vázquez ascendió a 16 partidos.

También se ausentó Mariano Díaz al someterse a una cirugía de amígdalas, y no estuvo disponible para participar. Zinedine Zidane se vio obligado a lidiar con seis ausencias en el partido que precedió al parón, y cuatro ausencias en el partido que siguió al regreso del parón internacional. Temporada 2019-2020. Marco Asensio sufrió la lesión más grave durante la pretemporada, tras padecer una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo durante un partido amistoso ante el Arsenal.

En el último partido antes del parón, Zidane no pudo contar con Thibaut Courtois, Nacho Fernández, Ferland Mendy, Marcelo ni con el propio Asensio.

También pasaron por la enfermería Fede Valverde, Luka Modrić, Isco, James Rodríguez, Eden Hazard, Rodrygo, Brahim Díaz y Mariano Díaz durante los primeros diez partidos oficiales.

El total de partidos que se perdieron los jugadores por lesiones ascendió a 45 partidos en diez encuentros.

Temporada 2018-2019

Marcelo, Dani Carvajal e Isco se ausentaron del partido de la derrota ante el Alavés, en un momento en el que el Real Madrid, dirigido por Julen Lopetegui, atravesaba un periodo de fuerte declive.

El técnico vasco tampoco pudo contar con Jesús Vallejo en varios partidos durante el inicio de la temporada. Fue una de las últimas temporadas menos afectadas por las lesiones en su arranque, ya que el total de ausencias fue de solo 12 partidos durante los primeros 11 encuentros.

Temporada 2017-2018

Keylor Navas, Dani Carvajal, Theo Hernández, Marcelo, Mateo Kovačić, Gareth Bale y Karim Benzema se ausentaron de la victoria ante el Espanyol, en el partido que precedió al segundo parón internacional.

Y, a diferencia de la presente temporada, el equipo de Zinedine Zidane sufrió un gran número de lesiones al inicio de aquella temporada, ya que el total de ausencias fue de 32 partidos durante los primeros diez encuentros.

También Marco Asensio, Toni Kroos y Raphaël Varane sufrieron lesiones durante las primeras etapas de la temporada. Temporada 2016-2017. Marcelo, Casemiro y Luka Modrić se ausentaron del empate ante el Eibar por 1-1 en el estadio Santiago Bernabéu.

Antes de eso, Keylor Navas, Pepe, Marcelo, Isco, Gareth Bale y Karim Benzema se ausentaron de uno o más partidos, con lo que el total de ausencias llegó a 23 partidos durante los primeros diez encuentros oficiales.



