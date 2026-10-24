El Real Madrid recurrió este verano al entrenador portugués José Mourinho, tras temporadas consecutivas sin conquistar ningún título importante y en medio de una serie de problemas que los técnicos anteriores no habían logrado resolver.

Así lo informó el diario británico The Athletic, que reveló los detalles del método de Mourinho a la hora de tratar con los jugadores, los cambios que ha introducido desde su regreso al club blanco y su forma de intentar abordar los problemas que arrastra el equipo.

La decisión de contratar a Mourinho por segunda vez la tomó, ante todo, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, de 79 años, quien siempre ha mantenido un gran respeto por el técnico portugués desde su primera etapa con el equipo entre 2010 y 2013.

Además, el Real Madrid pagó 15 millones de euros al Benfica para rescindir el contrato del entrenador, cantidad equivalente a 12,5 millones de libras esterlinas o 16,8 millones de dólares, lo que refleja la estima de la que goza dentro del club.

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Cuando Mourinho asumió oficialmente el cargo en junio, se convirtió en el cuarto entrenador del Real Madrid desde mayo de 2025, después de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, aunque su trabajo con el club comenzó realmente el mes anterior.

En mayo arrancó el proceso de planificación sobre cómo devolver al equipo al buen camino, mediante la identificación de los posibles objetivos en el mercado de fichajes y el trabajo para recuperar la cultura competitiva del club, con el objetivo de reducir la distancia con el Barcelona en España y con sus rivales en la Liga de Campeones a nivel continental.

El duelo del domingo en el Camp Nou reflejará la magnitud del progreso que ha logrado el Real Madrid en esa dirección, especialmente porque el Barcelona, líder de LaLiga, ya aventaja en 6 puntos al conjunto blanco, tercer clasificado, tras disputarse 9 jornadas.

El primer enfrentamiento entre ambos eternos rivales la temporada pasada, que terminó con victoria del Real Madrid por 2-1 en su campo también en octubre, ya evidenció el inicio de las discrepancias entre Xabi Alonso y algunas estrellas del equipo durante los primeros meses de su primera temporada, a causa de sus nuevos métodos, que incluyeron la imposición de normas más estrictas en los entrenamientos y un mayor énfasis en el análisis táctico.

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Quizá algunos observadores esperaran que Mourinho adoptara un estilo autoritario para abordar los desafíos que afronta actualmente, pero eso no ha sucedido, según confirmaron varias fuentes consultadas por el diario, todas ellas con un conocimiento estrecho de lo que ocurre dentro del club, pero que pidieron no ser identificadas por no contar con autorización para hacer declaraciones.

Una de las fuentes dentro de la ciudad deportiva de Valdebebas, perteneciente al Real Madrid, señaló: «No ha habido un enfoque de mano dura ni cambios drásticos».

Y otra fuente cercana al vestuario añadió: «La principal diferencia es que Mourinho tiene autoridad porque es Mourinho».

Y continuó: «Los jugadores que participan menos no están todos contentos, pero no hay situaciones tensas ni intercambios de reproches, como ocurrió el año pasado. Si Mourinho dice que las cosas van a ir de esta manera, irán así».

El primer paso que dio Mourinho para preparar la tarea, el pasado mes de mayo, fue pedir información sobre la situación del club y del equipo, a través de conversaciones con personas a las que conoce desde su primera etapa en el Real Madrid, además de solicitar informes de todos los departamentos, que incluyeron numerosos y precisos detalles.

Uno de los especialistas de uno de esos departamentos comentó: «Nos planteó muchas preguntas, pero no impuso nada. Ha seguido de cerca casi todas las áreas y quiere estar al tanto de todo lo que pueda influir en los jugadores».

Mourinho también se preocupó por conocer a los jugadores de manera individual, mediante algunas llamadas telefónicas, aunque la comunicación se desarrolló en su mayor parte a través de mensajes, debido a que muchos de ellos se encontraban con sus selecciones nacionales para disputar la Copa del Mundo.

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La comunicación continuó de forma regular después de eso, y las fuentes apuntan a que la facilidad de contacto con el entrenador ha sido uno de los rasgos más destacados de su etapa actual, algo que representa una clara diferencia respecto al ambiente que imperó en la relación entre el primer equipo y el cuerpo técnico de Xabi Alonso la temporada pasada.

Una fuente cercana a uno de los jugadores destacados afirmó: «Sabe cómo hablar con ellos, y eso es algo fundamental en un vestuario que reúne a tantos futbolistas de personalidad fuerte».

Esto no significa que Mourinho haya conseguido poner fin de manera mágica a los problemas crónicos que arrastra el Real Madrid, pues la relación dentro del campo entre Kylian Mbappé y Vinicius Junior sigue siendo motivo de inquietud, por ejemplo.

Y pese a la mejora del rendimiento desde que Arda Güler ha asumido un papel más protagonista y Federico Valverde se ha trasladado a la posición de lateral derecho, todos son conscientes de que el equipo todavía tiene un amplio margen de progreso, algo que se está debatiendo dentro del vestuario.

El departamento médico vivió uno de los cambios más relevantes durante el verano, con el regreso del doctor Niko Mihić al puesto de responsable del departamento, después de haber retomado sus funciones el pasado mes de enero, cuando se llevó a cabo una amplia reestructuración que incluyó la salida de dos empleados y la contratación del doctor Alexander Kruz, procedente del Mónaco.

Se trazó un plan para imponer un control más estricto sobre el estado físico de los jugadores durante la temporada actual, mediante el aumento de las medidas preventivas, las sesiones de trabajo en el gimnasio y los programas de recuperación tras los partidos, con el objetivo de evitar lesiones.

Mourinho afirmó en una rueda de prensa a principios de este mes que el Real Madrid había llegado a mediados de octubre «por primera vez en los últimos diez años» sin que «ningún jugador» sufriera una lesión.

Las sesiones de entrenamiento bajo la dirección de Mourinho duran un poco menos, ya que su duración oscila entre una hora y una hora y cuarto como máximo, pero se caracterizan por una gran intensidad, con una atención siempre centrada en el balón. El técnico también ha intentado subrayar las razones tácticas detrás de todo lo que planea ejecutar sobre el terreno de juego.

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Se pide a los jugadores que lleguen a las instalaciones de entrenamiento antes de cada sesión con una antelación de entre una hora y media y dos horas, y es obligatorio que desayunen juntos allí.

En cuanto a las reuniones de análisis de vídeo, se limitan a los días previos a los partidos, aunque se organizan sesiones adicionales en casos concretos para algunos jugadores.

Las fuentes indican que la puntualidad ha mejorado y que la disciplina dentro del equipo es ahora mayor, pero unas imágenes recientes mostraron que los jugadores no siempre llegan a la hora establecida.

En lo que respecta a la cantera, Mourinho ha mostrado un gran interés por ella, aunque no ocupe claramente un lugar central en su plan para configurar el equipo. Su asistente João Tralhão desempeña el papel de principal enlace con la cantera, pero el técnico portugués pidió, poco después de su llegada, informes a la dirección de la cantera sobre todos los jugadores según sus posiciones, desde el equipo sub-19 hasta el Real Madrid Castilla, el filial que agrupa a los egresados de la cantera y que compite en la tercera categoría del fútbol español.

Desde entonces, Mourinho empezó a elegir a los jugadores que deseaba incorporar a los entrenamientos con el primer equipo o convocar para los partidos, después de que anteriormente la elección se basara en mayor medida en otros criterios, como los jugadores con menor participación regular en el Castilla o en el Real Madrid C.

Al igual que hizo Xabi Alonso, Mourinho redujo el número de personas que viajan con el equipo a los partidos fuera de casa, para evitar la presencia de un gran número de individuos alrededor de los jugadores cuando no hay una necesidad real de ello. No obstante, no parece haber preocupación por la filtración de las alineaciones titulares.

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Mourinho prefiere comunicar al grupo los nombres de los jugadores que serán titulares el día antes del partido, algo que puede resultar sorprendente teniendo en cuenta la sensibilidad de este asunto durante su primera etapa en el Real Madrid, así como el gran enfado que provocaron las filtraciones de las alineaciones titulares durante su anterior experiencia en el Benfica.

El técnico portugués considera que este método representa una buena manera de motivar a los jugadores y ayudarles a prepararse mentalmente de la forma adecuada, además de evitar los ambientes tensos el día del partido.

El Real Madrid también vivió amplios debates internos sobre el número de horas que Mourinho y los miembros de su cuerpo técnico pasan en Valdebebas, ya que una fuente conocedora de la rutina del entrenador afirmó: «Duerme allí casi todos los días».

Para Mourinho era importante, desde el principio, poner en marcha un proceso de cambio orientado a consolidar una nueva cultura diaria dentro del club, y es consciente de que ese proceso no dará resultados inmediatos.

Mourinho y su nuevo grupo afrontarán el domingo su prueba más difícil hasta la fecha en el Clásico ante el Barcelona.



