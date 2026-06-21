Un abogado revela lo que hizo la pareja real en el vestuario de Curaçao

Dick Advocaat está muy orgulloso de «su» Curazao, que sumó su primer punto en un Mundial. Tras el partido, el técnico habló con Voetbal International sobre el empate ante Ecuador y lo vivido tras la hazaña de su equipo.

«Lástima que no vieran el vestuario: el rey, la reina y su hija. Gente estupenda, muy cercana. Me encantó verlo de cerca, fue auténtico», comenta Advocaat sobre el 0-0 en Kansas City.

Además, la pareja real se unió a la fiesta del vestuario: «Se pusieron a bailar. Yo no, no, no; tengo que tener cuidado, no soy de bailar», bromea el seleccionador de 78 años.

El veterano técnico se alegra sobre todo por Curaçao, un debutante que hasta hace poco parecía lejos de este nivel. «Lograr esto contra jugadores que valen cientos de millones... La táctica fue clave, pero nuestro portero, Eloy Room, fue fantástico. También creamos ocasiones, aunque no las aprovechamos. Ahí se notó la diferencia de calidad».

Y añadió: «Pero mantener el 0-0 ante un equipo así es fantástico. Es algo que nunca han vivido. En un estadio así, con ese ambiente. Y luego, la fiesta en el vestuario: emoción, música, baile. En esos momentos todos somos uno».

Advocaat lo ha vivido todo en el fútbol, pero reconoce que este partido ha sido muy especial. «Esta noche no he derramado ni una lágrima. Quizá aún lleguen. Es un hito también para mí como entrenador. Lograrlo en circunstancias tan difíciles es increíble. Y creo que el empate fue merecido: ellos crearon un poco más, sobre todo en el medio, donde tienen jugadores valorados en 200 millones».

Con este punto, Curaçao aún puede avanzar a octavos. Sin embargo, Advocaat frena el entusiasmo: «No nos precipitemos», dice el técnico neerlandés, que cerrará el grupo el jueves ante Costa de Marfil.