Udinese, ya es oficial: destituido Runjaic; Zanetti ocupará su lugar

Tras días de intensas reflexiones, el Udinese ha decidido destituir al entrenador Kosta Runjaic como técnico del primer equipo. El entrenador paga el mal rendimiento en este inicio de temporada, con ocho partidos consecutivos sin ganar y una única victoria en liga que se remonta al lejano 29 de agosto, ante el Monza.

Hoy se ha anunciado oficialmente su salida, así como la firma de Paolo Zanetti como nuevo entrenador.

EL COMUNICADO SOBRE RUNJAIC: «Udinese Calcio comunica que ha destituido a Kosta Runjaic como entrenador del primer equipo. Los caminos del técnico y del Udinese se separan después de más de dos años marcados por la consecución de objetivos importantes. El club agradece sinceramente a Kosta y a sus colaboradores Małecki y Trukan su trabajo y les desea los mayores éxitos profesionales».

EL COMUNICADO SOBRE ZANETTI: «Udinese Calcio se complace en anunciar que ha confiado a Paolo Zanetti la dirección técnica del primer equipo. Ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2027.

Próximos partidos VEN Serie A 14:45 UDI

Nacido en Valdagno, en la provincia de Vicenza, el 16 de diciembre de 1982, Zanetti cuenta con una carrera como futbolista durante la que vistió, entre otras, las camisetas del Torino y el Atalanta, y disputó también cinco partidos con la selección sub-21. Tras colgar las botas, inició de inmediato su carrera como entrenador al frente del equipo Berretti de la Reggiana con solo 33 años. Su trayectoria en el fútbol profesional comenzó en la temporada 2017/2018 al frente del Südtirol, con el que logró resultados importantes que, tras dos temporadas en Bolzano, le valieron la llamada del Ascoli en la Serie B. La temporada de su consagración fue la 2020/2021, cuando llevó al Venezia al ascenso a la Serie A y devolvió al equipo a la máxima categoría tras 19 años de ausencia. Zanetti siguió en el banquillo del Venezia la temporada siguiente, antes de marcharse al Empoli, con el que logró una permanencia sin apuros en la campaña 2022/2023. Su última experiencia en la Serie A fue al frente del Verona, equipo al que llevó al decimocuarto puesto en la temporada 2024/2025 y en el que permaneció hasta febrero de 2026.

Ahora se abre un nuevo reto para Paolo Zanetti: dirigir al Udinese e iniciar un nuevo capítulo de su carrera en el club.

El nuevo entrenador dirigirá mañana por la tarde su primera sesión de entrenamiento. La rueda de prensa de presentación se celebrará el miércoles a las 15:00».