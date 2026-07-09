Tuchel impone una medida estricta a los jugadores de Inglaterra tras el «desastre de Henderson»

La alegría por la victoria sobre México se tornó pesadilla para Inglaterra. Un instante de celebración costó a su capitán, Jordan Henderson, el resto del Mundial 2026 y obligó al seleccionador Thomas Tuchel a actuar.

Tras ganar 3-2 a México, el veterano centrocampista Henderson (36 años) saltó las vallas para celebrar con la afición, se cayó y se fracturó la muñeca.

La celebración se convirtió en una camilla que lo llevó a un hospital de Ciudad de México, donde será operado y quedará fuera del torneo.

Thomas Tuchel declaró a la BBC: «Jordan simplemente se cayó y se lesionó la muñeca; la lesión parece muy grave para la carrera del jugador».

Según la BBC, Tuchel reaccionó de inmediato: prohibió saltar sobre los paneles publicitarios para evitar lo que el equipo médico llamó «una catástrofe evitable».

Henderson pasó la noche en el hospital con un miembro del cuerpo médico, mientras el resto del equipo viajaba a Kansas City. Así, Inglaterra pierde a uno de sus jugadores más experimentados por un salto de celebración, un incidente que hará reflexionar a los futbolistas antes de trepar a cualquier valla en el futuro.