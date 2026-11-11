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Bart DHanis
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Tres clubes quieren arrebatar a Marcos Leonardo al Ajax este mismo invierno

Fichajes
Ajax

En Brasil vinculan a Marcos Leonardo con un traspaso en el mercado de invierno. El delantero, por el que el Ajax pagó veinte millones de euros al Al-Hilal el pasado verano, interesa a tres clubes.

Marcos Leonardo llegó el pasado verano procedente del Al-Hilal por veinte millones de euros. Hasta ahora, ha tenido un papel de suplente en el Ajax, ya que Míchel siempre da preferencia a Tolu Arokodare.

En los dieciséis partidos que ha disputado hasta la fecha, solo ha marcado tres goles. Todavía no ha dado ninguna asistencia con la camiseta del Ajax.

Según el medio brasileño Terra, tres clubes quieren aprovechar la situación de Marcos Leonardo: Flamengo, São Paulo y Santos estarían interesados en incorporarlo en invierno.

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Marcos Leonardo, de 23 años, ya jugó en el Santos. Allí debutó como profesional y acabó disputando 168 partidos con el club, en los que marcó 54 goles.

Los grandes clubes brasileños quieren incorporar a Marcos Leonardo como cedido con opción de compra. Se desconoce si el Ajax estaría dispuesto a dejar marchar, aunque sea temporalmente, a su fichaje estrella.

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