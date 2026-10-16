La novena jornada de LaLiga ya no es una simple escala en la lucha por el liderato: se ha convertido en una auténtica trampa que puede alterar los equilibrios del Clásico más esperado.

Con la cumbre de máximo voltaje entre el Real Madrid y el Barcelona cada vez más cerca, el próximo 25 de octubre dentro de la décima jornada de LaLiga, el fantasma de la sanción amenaza a varias estrellas y coloca a los entrenadores ante cálculos complejos entre la necesidad de ganar ahora y el riesgo de perder a sus jugadores en el partido más importante de la temporada.

Ausencias confirmadas que golpean la novena jornada

Antes de hablar de los jugadores amenazados, la propia novena jornada presenta cinco ausencias confirmadas por decisiones disciplinarias, y la más llamativa es el gran golpe para el Real Madrid, según la emisora española Cadena SER.

El brasileño Vinicius Junior estará fuera varias semanas tras ser sancionado con cuatro partidos, a raíz del polémico incidente con Nathan Salipa, jugador del Villarreal, al que tiró del pelo. La sanción se agravó por sus airadas protestas a la decisión del árbitro después de acudir al videoarbitraje (VAR), una ausencia que complicará los planes ofensivos del Real Madrid.

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Además de Vinicius, se perderán la novena jornada los siguientes nombres:

Ángel Pérez (Alavés): tarjeta roja directa

Lorenzo Amatucci (Deportivo): tarjeta roja directa

Pablo Marín (Real Sociedad): tarjeta roja directa

Isaac Romero (Sevilla): dos tarjetas amarillas

La lista más peligrosa: ¿quién se perderá el Clásico?

El mayor riesgo no está en quién se perderá esta semana, sino en quién puede perderse la próxima. Según el reglamento de LaLiga, la acumulación de cinco tarjetas amarillas implica la sanción automática de un partido.

En la novena jornada hay 7 jugadores que cuentan con 4 amonestaciones en su haber, es decir, que cualquier nueva tarjeta amarilla los dejará oficialmente fuera de los planes de la décima jornada, que incluye la cumbre del Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona.

Y la lista incluye un nombre que genera inquietud en la Casa Blanca:

Yoel Lago (Celta de Vigo)

Clemens Riedel (Espanyol)

Johan Mojica (Getafe)

Yasser Zabiri (Racing Club)

Pathé Ciss (Rayo Vallecano)

Ibrahima Konaté (Real Madrid)

Yangel Herrera (Real Sociedad)

La presencia del defensa del Real Madrid Ibrahima Konaté en esta lista sitúa al cuerpo técnico del conjunto blanco ante un verdadero dilema táctico: cualquier entrada imprudente en el partido de la novena jornada podría significar su ausencia en la prueba defensiva más importante de la temporada ante el ataque del Barcelona, líder de la clasificación, sobre todo porque el equipo ya afrontará el Clásico privado de los servicios de Vinicius Junior por sanción.

Y aunque el partido de la novena jornada entre el Real Betis y el Barcelona en el estadio de La Cartuja contará con todas las estrellas de ambos equipos sin ausencias disciplinarias, el panorama en el resto de los campos es completamente distinto.



