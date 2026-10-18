Tras una noche complicada: el Barcelona se prepara para París con una decisión inesperada de Flick

El Barcelona se prepara para enfrentarse al Paris Saint-Germain en la Champions League, con Hansi Flick decidido a conceder a sus jugadores el tiempo suficiente para recuperarse, tras el fatigoso viaje de regreso desde Sevilla, marcado por retrasos y alteraciones a causa del mal tiempo.

Según el diario español Sport, el regreso del Barcelona desde Sevilla, después de la contundente victoria ante el Real Betis, se convirtió en un viaje agotador, pese a que el equipo esperaba comenzar la gran semana con un ambiente positivo.

Estaba previsto que la expedición del conjunto catalán regresara a la capital catalana inmediatamente después del partido, pero el mal tiempo transformó un trayecto que debía ser tranquilo en una larga noche de espera y cambios de planes.

Finalmente, Hansi Flick y sus jugadores pudieron viajar en avión al mediodía del domingo y llegaron a Barcelona pasadas las dos de la tarde.

El técnico alemán decidió, lógicamente, cancelar la sesión de entrenamiento que estaba programada a las once de la mañana en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

En cuanto los jugadores lleguen a Cataluña, realizarán un trabajo de recuperación ligero y breve en el gimnasio de las instalaciones del club, antes de volver a sus casas a descansar, sin realizar ningún entrenamiento sobre el césped.

Todo ello se produce en un contexto de calendario muy cargado, ya que las circunstancias imprevistas que vivió el equipo durante el fin de semana hacen que la gestión de las cargas físicas y del esfuerzo de los jugadores sea aún más importante.

El Barcelona solo podrá completar una sesión de entrenamiento con un buen nivel antes del esperado duelo frente al Paris Saint-Germain, previsto para la noche del martes en la Champions League.

La sesión se celebrará en el propio estadio del equipo parisino, a partir de las seis y media de la tarde del lunes, y los primeros 15 minutos estarán abiertos a los medios de comunicación.

A pesar de la dificultad del enfrentamiento que se avecina, Flick ha dado prioridad a que sus jugadores recuperen bien su estado físico, en lugar de centrarse en la preparación táctica.

Habrá tiempo más adelante para analizar el rendimiento del equipo dirigido por Luis Enrique, y eso se hará en el hotel de concentración de la expedición.

Descanso tras el desgaste

Tras el regreso de la expedición del Barcelona y del cuerpo técnico desde Francia, el equipo disfrutará de un periodo de descanso importante de las fatigas de los viajes y los desplazamientos, ya que el conjunto catalán jugará tres partidos consecutivos en el estadio Spotify Camp Nou, ante el Real Madrid, el Alavés y el Aston Villa, antes de volver a viajar el domingo 8 de noviembre para enfrentarse al Atlético de Madrid en la duodécima jornada de LaLiga de la temporada 2026-2027.

De Turquía a París, pasando por Sevilla, el sufrimiento del Barcelona ha aumentado por los problemas relacionados con los aviones, lo que ha convertido los últimos días en una etapa muy agotadora para el equipo catalán.

Aun así, el equipo sigue superando a sus rivales sobre el césped con una diferencia clara y sin ninguna piedad.

El Barcelona afrontará el martes la prueba más importante hasta ahora, cuando visite al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes.

Y aunque el resultado del partido no tendrá ninguna repercusión en la clasificación de ambos equipos en esta fase, sí constituirá un termómetro importante para determinar si este Barcelona está realmente capacitado para competir por el título de la Champions League.



