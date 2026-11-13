Tras una emotiva despedida, Messi se prepara para regresar al estadio Monumental

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La leyenda argentina Lionel Messi se prepara para regresar al estadio Monumental en la capital, Buenos Aires, para disputar un partido amistoso que enfrentará al Inter Miami y al River Plate, dentro de los preparativos de ambos equipos para la nueva temporada, el 19 de enero de 2027.

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Según el diario español Sport, el regreso de Messi al terreno de juego llega tres meses después de su despedida cargada de emoción con la selección de Argentina, para volver a pisar uno de los estadios más emblemáticos de su carrera futbolística.

El encuentro, previsto para el 19 de enero de 2027, reunirá a dos entidades que se han convertido en dos de los nombres más destacados del fútbol mundial y que han experimentado una expansión excepcional a nivel deportivo, institucional y comercial durante los últimos años.

Se espera que el encuentro cuente con la presencia de varias estrellas del fútbol mundial, encabezadas por Luis Suárez, Nicolás Otamendi y Casemiro, además de varios exjugadores de LaLiga, como Montiel, Rodrigo De Paul y Ángel Correa, aunque los focos se centrarán en Lionel Messi, que volverá a pisar el césped del estadio Monumental.

El encuentro entre River Plate e Inter Miami será «una celebración del crecimiento y la proyección internacional de ambas entidades», según el comunicado oficial.

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El comunicado añadió: «El encuentro representa también un punto de encuentro entre dos proyectos que han contribuido, cada uno desde su posición, a ampliar los horizontes del fútbol y a fortalecer comunidades que reúnen a millones de aficionados en todo el mundo».

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La empresa COC Global se encargará de la organización del evento, incluida la producción y la coordinación general, en una iniciativa «que busca ofrecer una experiencia que vaya más allá de los noventa minutos del partido, combinando el espectáculo deportivo con un conjunto de actividades dirigidas a las aficiones de ambos clubes».

El estadio Monumental acogerá el partido, el mismo estadio que fue testigo de la despedida de Lionel Messi con la selección de Argentina, en un duelo ante Benín en el que anotó un gol.

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La presencia de la estrella argentina en este evento tendrá un significado especial, ya que representa el regreso de la leyenda de la selección argentina a uno de los estadios más emblemáticos en la historia de sus participaciones con la camiseta de su país.

El partido será una oportunidad para que miles de aficionados disfruten de nuevo de las habilidades de Messi en Buenos Aires, en un estadio que fue testigo de algunos de los momentos más importantes de su trayectoria con la selección argentina.

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Está previsto que en el próximo periodo se anuncien los detalles relacionados con la organización, la venta de entradas y las actividades que acompañarán al partido, a través de los canales oficiales de ambos clubes.