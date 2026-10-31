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Loai Mohamed
Traducido por

Tras una década: ¿repetirá Flick la pesadilla de Enrique con el Barcelona?

H. Flick
Luis Enrique
Barcelona vs Alavés
Barcelona
Alavés
Primera División
Alemania
España

El Barcelona se enfrenta al Alavés con el objetivo de recuperar el equilibrio

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El Barcelona teme una nueva caída cuando dispute el partido ante el Deportivo Alavés esta noche del sábado en LaLiga española, ya que la derrota traería a la memoria un escenario catastrófico que la afición catalana no desea recordar.

El equipo del entrenador Hansi Flick busca recuperar su equilibrio con una victoria ante el Alavés, sobre todo porque el partido se disputará en el estadio "Camp Nou", en la jornada 11 de LaLiga.

Tras una racha de victorias al inicio de la temporada, que alcanzó los 11 triunfos en todas las competiciones, el Barcelona cayó derrotado en dos partidos consecutivos.

El Barça fue vencido por el Paris Saint-Germain por 2-4 en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa, y después perdió en el Clásico ante el Real Madrid por 1-2 en la jornada 10 de la competición nacional.

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31 oct 2026

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En caso de que el Barcelona pierda ante el Alavés, sería la primera vez que el conjunto catalán pierde en tres partidos oficiales consecutivos en una misma temporada desde la temporada 2015-2016, cuando Luis Enrique dirigía al equipo.

En aquel entonces, el Barcelona atravesó un periodo catastrófico entre el 9 y el 17 de abril de 2016, es decir, hace 10 años y medio.

El Barça perdió entonces fuera de su estadio ante la Real Sociedad por 0-1 en la jornada 32 de LaLiga, antes de caer en la trampa de la derrota frente a su anfitrión, el Atlético de Madrid, por un contundente 2-0 en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, derrota que lo eliminó del torneo pese a haber ganado 2-1 en la ida en su propio terreno.

Después de eso, el Barcelona perdió ante su invitado, el Valencia, por 1-2 en la jornada 33 de LaLiga española.

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