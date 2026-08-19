El delantero francés ha recuperado por completo la consciencia, informó su club el martes por la noche. «Está despierto y coopera y, hasta el momento, no presenta déficits neurológicos evidentes», añadió. El estado de Trepy seguirá siendo supervisado ahora en la unidad de cuidados intensivos.

El joven de 20 años fue ingresado el domingo en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Sassari. Según informaciones de los medios, se produjo un accidente de baño en la piscina de una villa en la Costa Smeralda. Trepy no sabría nadar y por ello tuvo dificultades en la zona más profunda de la piscina.

Trepy juega en el Cagliari desde la categoría sub-18; la última vez fue titular el viernes en el partido de Copa ante el SS Arezzo, equipo de la Serie C. La pasada temporada disputó ocho partidos en la Serie A.