Tras su visita a España, ¿verá Messi el Clásico desde el Camp Nou?

El argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami estadounidense, se prepara para regresar rápidamente a Estados Unidos tras su fugaz visita a España para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes de 2026, en un momento en que todas las miradas apuntan a su postura respecto a la asistencia a la gala del Balón de Oro, prevista para el próximo lunes.

Messi llegó a la ciudad española de Oviedo para recoger el galardón en reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su influencia social, donde se reunió con niños y adolescentes en el Palacio de los Deportes, además de cenar con los reyes de España, antes de prepararse para abandonar el país y regresar con su equipo.

Messi se prepara para volver al Inter Miami

Se espera que el capitán del Inter Miami regrese pronto a Estados Unidos, de cara al enfrentamiento ante los New York Red Bulls, previsto para mañana sábado, en un partido importante para su equipo, que ocupa el segundo puesto de la Conferencia Este y aspira a seguir compitiendo durante la fase decisiva de la temporada.

Kelly González, técnico del Inter Miami, elogió el compromiso de Messi con el equipo, asegurando que el jugador quiere estar con sus compañeros y participar en los partidos por voluntad propia.

Próximos partidos BAR Primera División 16:00 RMA Ver

González afirmó: "Debemos sentirnos orgullosos de que, por voluntad propia, quiera estar aquí y jugar".

¿Se perderá Messi el Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid?

Con Messi preparándose para volver a Estados Unidos a fin de cumplir con los compromisos del Inter Miami, las posibilidades de que asista al Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, previsto para el próximo domingo, parecen remotas, sobre todo porque el partido llega apenas un día después del enfrentamiento de su equipo ante los New York Red Bulls.

No ha trascendido ninguna información que confirme la intención de la estrella argentina de permanecer en España para asistir a la esperada cumbre, dados sus compromisos con su equipo estadounidense, lo que convierte su rápido regreso a Estados Unidos en el escenario más probable.

¿Y qué hay de la gala del Balón de Oro?

Por otro lado, la postura de Messi respecto a su asistencia a la gala del Balón de Oro, prevista para el lunes 26 de octubre, sigue sin estar decidida hasta ahora, pese a su candidatura al premio por decimoséptima vez en su carrera.

El español Lamine Yamal destaca entre los principales candidatos a llevarse el galardón, junto al inglés Harry Kane y el francés Kylian Mbappé, tras los niveles que ofrecieron con sus clubes.

Messi ostenta el récord en número de veces que se ha ganado el Balón de Oro, con ocho premios, pero hasta ahora no se ha anunciado si acudirá a la gala o se limitará a seguir sus resultados a distancia, especialmente con sus compromisos deportivos en Estados Unidos.