Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Tras retirarse de la selección, Neymar evalúa una decisión que sorprenderá a sus seguidores

Brazil vs Noruega
Brazil
Noruega
World Cup
Neymar
Brasil
Noruega
EE. UU.

Puso fin a su carrera internacional tras quedar eliminado del Mundial

Un reportaje periodístico publicado este miércoles indica que Neymar evalúa su futuro tras la eliminación de Brasil en octavos del Mundial.

Tras la eliminación de Brasil en octavos del Mundial a manos de Noruega, Neymar, de 33 años, cerró su etapa con la Seleção tras 130 partidos y 80 goles.

Este desenlace anticipado marca un punto de inflexión en su carrera, pues podría retirarse del fútbol.

Según UOL, el jugador del Santos evalúa retirarse ahora o al terminar su contrato en diciembre.

Sus allegados confirman que está cansado y agobiado por la prensa y la falta de reconocimiento tras 16 años con la selección.

World Cup
Noruega crest
Noruega
NOR
Inglaterra crest
Inglaterra
ING

Neymar anunciará su decisión en los próximos días, pues aún no fija fecha de regreso a los entrenamientos con el Santos.

 Hay una tercera opción, menos probable: fichar por un club con menos presión.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google