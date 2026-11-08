Vinícius Júnior estuvo ausente en el último partido de LaLiga que el Real Madrid disputó en el estadio de Mestalla, en una escena que se repitió durante el Clásico.

La estrella brasileña tampoco apareció en la visita del equipo a Valencia durante la temporada pasada, en el estadio en el que fue expulsado en dos ocasiones.

En esta ocasión, la ausencia de Vinícius se debió a la tarjeta roja que recibió ante el Villarreal, que lo apartó de la participación en la competición liguera durante el último mes de la temporada.

Estos acontecimientos generaron un estado de confusión en torno a la situación del jugador brasileño y a su lugar dentro del conjunto merengue, especialmente teniendo en cuenta su participación como titular en dos partidos de la Liga de Campeones de Europa.

El diario español As reveló la existencia de una forma particular en el trato del Real Madrid y de su entrenador José Mourinho con Vinícius, asegurando que el jugador es plenamente consciente de que ha perdido su lugar en el once inicial y de que ya no es un elemento imprescindible, aunque durante los últimos días ha sentido pleno respeto y apoyo por parte del entrenador y del club.

El entrenador y los responsables del Real Madrid se mantienen junto al delantero brasileño, mientras que el único interés de Mourinho en la actualidad se centra en que el jugador recupere su capacidad para marcar diferencias y decidir los partidos, la imagen que ofreció desde que llegó procedente del Flamengo.

Reina un ambiente de entendimiento y comunicación plena entre Vinícius y Mourinho, sin ningún margen para la falta de comunicación que el jugador vivió la temporada pasada con Xabi Alonso.

Vinícius y el cuerpo técnico del Real Madrid coinciden en la necesidad de recuperar la mejor versión del jugador, por ser uno de los activos más importantes dentro del club merengue.

El entrenador trata a Vinícius con franqueza durante las conversaciones privadas, así como en sus declaraciones públicas, a través de las cuales ha tratado de darle confianza, reconociendo al mismo tiempo que el regreso a la normalidad todavía requiere mucho trabajo.

Mourinho aborda el asunto de Vinícius considerándolo uno de los hombres del club, algo que encaja con su personalidad como entrenador y portavoz del Real Madrid y defensor de sus intereses y de su patrimonio deportivo.

Por ello, el técnico portugués busca, antes que nadie, encontrar la manera adecuada de recuperar la verdadera versión de Vinícius y motivarlo para que ofrezca su mejor nivel.

El delantero brasileño trabaja para lograrlo, consciente de que su misión principal en estos momentos consiste en recuperar el lugar y el nivel técnico que lo convirtieron en un jugador intocable en el once inicial durante los últimos años, un objetivo que trata de alcanzar en coordinación con el entrenador y los responsables del club.

La renovación del contrato de Vinícius el verano pasado hasta el 30 de junio de 2032 representa un factor que otorga a ambas partes un estado de estabilidad en la etapa actual, así como durante los próximos periodos de fichajes, antes de tomar cualquier posible decisión.

El jugador ha disputado hasta ahora 12 partidos, en los que ha marcado un gol, además de ofrecer 3 asistencias, unas cifras muy inferiores al rendimiento habitual de un jugador que posee sus capacidades y su potencial excepcionales.

Vinícius sigue trabajando para recuperar el nivel que acostumbraba a ofrecer, consciente de que el contrato que el Real Madrid puso ante él el verano pasado le proporciona protección en diferentes circunstancias.

El jugador brasileño fue claro durante todo el periodo de negociaciones sobre su deseo de continuar su trayectoria con el club merengue, aunque también es consciente de la magnitud de las exigencias y aspiraciones de la afición del Real Madrid.

De hecho, los responsables del club pensaron en un principio en iniciar la temporada sin anunciar la renovación del contrato, posponiendo el cierre del acuerdo, pero tras el Mundial consideraron que anunciar el acuerdo y darle su forma definitiva beneficiaba a todas las partes.

La afición del Real Madrid entiende, al contrario de lo que ocurrió la temporada pasada, que la imagen del equipo y su rendimiento en cada partido dependerán del entendimiento entre el entrenador y el jugador, incluso si eso conlleva la presencia de Vinícius en el banquillo.