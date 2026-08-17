El Manchester City y el Barcelona alcanzaron un acuerdo definitivo sobre el traspaso del centrocampista español Rodrigo Hernández al club catalán, tras semanas de negociaciones en las que se presentaron tres ofertas, y el anuncio oficial del fichaje se producirá en las próximas horas.

Según informó la emisora española «Cadena SER», el acuerdo previsto entrega al Barcelona a uno de los jugadores más demandados en el mercado de fichajes, en un momento en el que el Real Madrid se encuentra ante una nueva crisis en su centro del campo, después de fracasar en cerrar el fichaje de Rodri y no haberse movido, hasta ahora, hacia un sustituto capaz de desempeñar el mismo papel.

La situación del Real Madrid despertó críticas en los círculos mediáticos españoles, especialmente ante la necesidad del equipo de un jugador capaz de controlar el ritmo de juego y mover el balón con fluidez, funciones que, según los analistas, Rodri era capaz de cumplir, lo que se refleja de forma directa en las transiciones ofensivas del equipo.

El periodista Bruno Alemany, durante su intervención en el programa «Carrusel Deportivo», dijo que no entiende por qué el Real Madrid no se ha movido para reforzar la posición del centro del campo, pese a que el club es consciente de su importancia, y añadió que Bernardo Silva ofreció una buena imagen en los últimos partidos amistosos, pero que no puede suplir todas las funciones que desempeña Rodri.

Alemany agregó que la postura del club representa una repetición de errores previos en la planificación deportiva, al afirmar que no buscar un sustituto tras el fracaso del fichaje de Rodri «no tiene ninguna lógica», sobre todo teniendo en cuenta que el Real Madrid apuntaba a un centrocampista de primer nivel.

En la misma línea, el periodista Tomás Roncero consideró probable que el director técnico José Mourinho se apoye en Bernardo Silva para resolver los problemas del centro del campo, aunque descartó que Rodri fuera la única opción que pidió el entrenador, y subrayó que hay incertidumbre en torno al hecho de que el club no se haya movido hacia otro jugador con las mismas características.

No parece que el Real Madrid planee actualmente incorporar a un nuevo centrocampista, ni siquiera con la existencia de nombres que podrían desempeñar ese papel, encabezados por Martín Zubimendi, considerado uno de los sustitutos naturales de Rodri en la selección española, en vista de la tendencia del club a centrarse en mayor medida en reforzar su potencial ofensivo.

El Real Madrid cuenta, según la visión de Roncero, con una de las líneas de ataque más potentes de Europa, pero la fuerza de la línea delantera por sí sola podría no ser suficiente para decidir la lucha por los grandes títulos, ya que el periodista Marcos López advirtió del riesgo de repetir el escenario de la selección francesa, que tuvo un ataque potente en el Mundial, pero que sufrió ante el dominio español.

De este modo, el Real Madrid parece hallarse ante una ecuación clara con la cercanía de la nueva temporada: un arsenal ofensivo enorme, frente a la ausencia de un jugador capaz de dar al centro del campo la cabeza y el equilibrio necesarios para enlazar las líneas e imponer el ritmo del equipo.