La situación actual del delantero Nick Woltemade en la Juventus de Turín le recuerda mucho a la de otro delantero alemán a Lothar Matthäus, el jugador con más partidos disputados con la selección alemana. «Su situación es parecida a la que vivió Niclas Füllkrug. Se fue a Inglaterra y no funcionó. Luego, a Italia, y tampoco. ¿Y ahora qué? ¿Volverá a Alemania?», se preguntó Matthäus durante un acto de su socio Interwetten.

De hecho, Niklas Füllkrug ha resurgido en el Werder Bremen tras sus etapas infructuosas en el West Ham United y el AC Milan. Con seis goles, el jugador de 33 años encabeza actualmente la tabla de goleadores de la Bundesliga. Matthäus es uno de los expertos que aconsejan al seleccionador Jürgen Klopp que vuelva a convocar a Füllkrug con Alemania, al menos de cara a la Eurocopa de 2028. En su clasificación de delanteros alemanes, incluso lo sitúa actualmente en segundo lugar, por detrás de Kai Havertz, del Arsenal, y por delante del germano-italiano Nicolo Tresoldi, del Club Brujas.

¿Y Woltemade? Queda más atrás tras un 2026 hasta ahora completamente decepcionante: primero perdió protagonismo en el Newcastle United, después vivió un Mundial decepcionante y ahora, en la Juventus, club al que está cedido, también está muy lejos de tener un puesto de titular a las órdenes de Luciano Spalletti. En la Serie A solo suma cinco apariciones como suplente y ningún gol. En la reciente derrota por 0-3 ante la Lazio de Roma, Woltemade se hundió junto al resto del equipo y volvió a desaprovechar una ocasión clara.

«Entonces Woltemade tendrá que rebajar sus pretensiones salariales»

Un regreso a la Bundesliga parece una salida lógica, pero Matthäus también ve obstáculos económicos para el delantero. «No sé si alguien pagaría ahora 60 millones de euros por él», dijo. En el verano de 2025, el Newcastle United llegó a pagar 75 millones de euros por él. Solo ante esa suma cedió el VfB Stuttgart, anterior club de Woltemade, que antes había rechazado varias ofertas del Bayern de Múnich.

El Bayern no parece necesitar refuerzos en ataque actualmente, aunque otros clubes de la Bundesliga podrían encontrarse en una situación distinta ya este invierno. Sin embargo, incluso una nueva cesión tendría obstáculos considerables debido al elevado salario de Woltemade en la Premier League.

«La cuestión es si algún club alemán todavía puede permitírselo. Si un equipo de la Bundesliga tiene una gran necesidad, quizá llame para preguntar por él. Pero una cosa está clara: entonces Woltemade tendrá que rebajar sus pretensiones salariales», dijo Matthäus, y añadió: «A Füllkrug le ha merecido la pena renunciar a dinero. Ahora vuelve a sonreír en Bremen. Eso demuestra que el dinero no debe ser lo más importante. Ahora vuelve a ser feliz. Nunca había sentido tanto cariño y afecto como en Bremen».



