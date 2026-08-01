El club italiano Génova ha puesto su mirada en un nuevo jugador del Al-Ittihad, con el objetivo de ficharlo durante el actual mercado de fichajes de verano, después de haber incorporado al lateral albanés Mario Mitaj.
El Génova había anunciado, ayer viernes, la contratación de Mitaj a préstamo hasta el final de la próxima temporada, con la existencia de una cláusula que permite su compra definitiva tras el término del periodo de cesión.
El diario saudí "Arriyadiyah", citando a la cadena "Sky Sports", indicó que el Génova ha incluido al nigeriano George Ilenikhena, delantero del Al-Ittihad, en su lista de intereses para ficharlo en el actual mercado estival.
El equipo dirigido por el técnico italiano Daniele De Rossi busca reforzar sus filas con un nuevo delantero de cara a la próxima temporada, y podría ser la estrella nigeriana la elegida para resolver ese problema.
Ilenikhena se incorporó al Al-Ittihad durante el pasado mercado de fichajes de invierno, procedente del Mónaco francés, pero solo ha disputado 6 partidos oficiales, en los que no logró marcar ni asistir en ningún gol.
El futbolista de 19 años comenzó su carrera en el club francés Amiens, donde ascendió al primer equipo en 2023, antes de fichar por el Royal Antwerp belga, y de ahí al Mónaco en 2024, antes de poner un pie en la fortaleza de "Los Tigres".
Cabe recordar que el Al-Ittihad solo cuenta en la posición de delantero puro con el marroquí Youssef En-Nesyri y el saudí Saleh Al-Shehri, lo que hace que la idea de prescindir de Ilenikhena resulte muy difícil para el técnico alemán Jens Wissing.