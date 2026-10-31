Tras los pasos de Kaká y Çalhanoglu: Rabiot escribe un capítulo excepcional con el Milan

Adrien Rabiot inscribió su nombre entre la élite de los centrocampistas del Milan, después de contribuir al fulgurante inicio con el que el Rossoneri abrió el derbi de la ira, la tarde de este sábado, en la décima jornada de la Serie A.

Según las estadísticas de la red Opta, Adrien Rabiot se convirtió en el tercer centrocampista en la historia del Milan en contribuir con al menos un gol en cinco partidos consecutivos de la Serie A, desde el regreso de la competición al formato de 20 equipos en la temporada 2004-2005.

Rabiot contribuyó con 4 goles y dos asistencias durante la racha actual, sumándose a una lista que incluye solo a dos nombres que vistieron la camiseta del Milan: Hakan Çalhanoglu en julio de 2020 y Kaká entre octubre de 2004 y mayo de 2008.

El Milan sorprendió a su rival con un doblete en los primeros diez minutos de juego, anotados por Christian Pulisic en el minuto 4 y Adrien Rabiot en el minuto 10, antes de que la primera mitad terminara con ventaja del Rossoneri por 3-1, con los goles de Bastoni para el Inter (min. 22) y Diego Moreira para el Milan (min. 43).

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