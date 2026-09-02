Tras las sorpresas del mercado, Carragher: solo un equipo puede desafiar al Arsenal

El exjugador del Liverpool Jamie Carragher considera que solo un equipo puede impedir que el Arsenal se corone por segunda vez consecutiva en la Premier League.

Carragher, conocido por sus opiniones polémicas, expuso su propio análisis a partir de los cambios repentinos que se produjeron en las últimas horas del mercado de fichajes de verano, cuyas puertas se cerraron la noche del martes.

Carragher afirmó que el impacto del fichaje del argentino Enzo Fernández empujará al Manchester City a superar al Chelsea en las cuentas de la lucha por el título, al considerar que el conjunto celeste se ha convertido ahora en el rival más cercano del Arsenal.

El Manchester City completó la incorporación de Enzo Fernández procedente del Chelsea por 125 millones de libras esterlinas, en una operación récord

Carragher señaló en su análisis a través de la cadena Sky Sports: "Creo que el fichaje empuja al Manchester City a superar realmente al Chelsea. Yo y muchos otros pensábamos que el Chelsea iba a hacer una muy buena temporada, y sigo creyendo que gran parte de ello se debe a que no disputa las competiciones europeas, a que cuenta con un nuevo entrenador, además de la línea de ataque que posee".

Y matizó: "Pero pierden a Enzo Fernández, quien, para mí, era uno de los grandes jugadores del Chelsea".

El exjugador del Liverpool añadió: "El Manchester City parece mucho más fuerte ahora. Creo que será el mayor rival del Arsenal en este momento. Es una plantilla muy buena, no hay duda de ello. Se han producido muchos cambios en el equipo".

La pérdida de Rodri y el refuerzo del centro del campo

Carragher abordó el impacto de la salida o ausencia de Rodri, y dijo: "Creo que la pérdida de Rodri fue algo importante, y consideraba que sería muy difícil compensar eso. Pero si al final de la temporada pasada hubieras dicho que iban a incorporar a Elliot Anderson y a Enzo Fernández, dirías que ese es un centro del campo de primer nivel. Han pagado una gran cantidad por ello, y por eso debe serlo".

Carragher concluyó sus declaraciones diciendo: "Creo que eso les da la mejor oportunidad, en comparación con cualquier otro equipo de la Premier League, de ser el rival principal, y quizás el único equipo realmente capaz de arrebatarle este título al Arsenal".

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