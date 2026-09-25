Ahmed Hossam Mido, exestrella de la selección de Egipto, atacó a Hossam Hassan, actual director técnico de Egipto, tras sus declaraciones sobre Mohamed El Shenawy, guardameta del Al Ahly.

Hossam Hassan está siendo objeto de duras críticas después de sus palabras sobre Mohamed El Shenawy, quien actualmente está ausente de la lista de Egipto.

Hossam Hassan afirmó que ya había convocado a Mohamed El Shenawy en etapas anteriores con la selección, pese a que era considerado un jugador "acabado" en su club, el Al Ahly.

Mido escribió a través de su cuenta en X: "Las declaraciones de Hossam Hassan contienen una gran dosis de narcisismo y transmiten la sensación de que se cree superior a todos los entrenadores de clubes, comenzando por su comentario sobre reubicar a Mohamed Salah en la zona interior del campo, pasando por lo que dijo acerca de devolver a El Shenawy a su nivel, hasta llegar a minimizar el papel del cuerpo médico del Al Ahly, al considerar que no fue capaz de poner a punto a Imam Ashour, y que su incorporación a la selección fue la razón de su recuperación".

Mido continuó: "Las cosas no se detuvieron ahí, sino que se extendieron hasta minimizar el valor de los jugadores de la Liga Egipcia, a pesar de que ellos representan el pilar fundamental y el elemento principal en las victorias de la selección egipcia a lo largo de su historia".

La leyenda del Zamalek recalcó: "Hemos entrado en una etapa peligrosa, en la que el entrenador de la selección se ha convertido en el motivo de un gran estado de controversia y confusión en torno al equipo, y coloca a los responsables en una situación embarazosa, especialmente antes de un partido importante para Egipto".

Aclaró: "Aquí no hablamos de la vida personal del entrenador ni de los problemas que atraviesa, sino de su forma de manejar las situaciones, lo que me hace verlo como un entrenador disperso y bajo una gran presión, que estalla ante cualquier pregunta sencilla de los periodistas".

Afirmó: "De lo que hablamos es de la pérdida de cualquier oportunidad real de desarrollar a la selección egipcia bajo el mando de Hossam Hassan. Por eso, los responsables deben intervenir y adoptar una postura clara, porque lo que está ocurriendo no puede ignorarse ni tratarse como si fuera algo normal".

Señaló: "El daño derivado de la personalidad del entrenador y de su manera de hacer declaraciones se ha vuelto, en mi opinión, mucho mayor que el beneficio que aporta a la selección egipcia".

Y concluyó: "La afición del Al Ahly está enfadada, la afición del Zamalek está triste, y en el momento en que la afición por fin había comenzado a volver a unirse en torno a la selección, encontramos que estas declaraciones contribuyen, por millonésima vez, a alejar a los aficionados de su selección debido a la falta de equilibrio en las declaraciones del director técnico".