Tras la polémica del "codazo de Güler": LaLiga prepara una sorpresa sin precedentes en el Clásico

LaLiga se prepara para ofrecer una cobertura televisiva sin precedentes del Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, previsto para mañana domingo en el Camp Nou, mediante el uso de hasta 38 cámaras, con la posibilidad de elevar la cifra a 39, en medio de previsiones que apuntan a que la audiencia potencial del partido superará los 650 millones de espectadores en todo el mundo.

Según el diario español "Sport", el plan de producción contempla la distribución de las cámaras por todo el estadio para cubrir los diferentes detalles del encuentro, en el marco de los esfuerzos de LaLiga por ofrecer una experiencia de visualización avanzada en uno de los enfrentamientos más destacados del fútbol mundial.

La cobertura prevista supera el número habitual de cámaras en los partidos entre el Barcelona y el Real Madrid, que oscila entre 25 y 26 cámaras, ya que incluirá cámaras de portería, de línea de gol, de los banquillos y de los túneles, además de cámaras de alta velocidad que permiten repetir las jugadas desde múltiples ángulos.

Estas disposiciones llegan tras la polémica que generaron algunas decisiones arbitrales en el partido entre el Real Madrid y el Sevilla, después de que, según el informe, las imágenes televisivas no ofrecieran un ángulo decisivo de una de las jugadas que involucró a Arda Güler y Vinícius, lo que refuerza la importancia de proporcionar ángulos de grabación adicionales en los grandes enfrentamientos.

Entre las tecnologías que se espera utilizar figura el balón conectado, que aparecerá por primera vez en un Clásico, lo que permitirá ofrecer datos adicionales durante el juego, además de la tecnología Ref Cam, que traslada las escenas desde la perspectiva del árbitro para brindar al público una visión diferente de los acontecimientos del partido.

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En el plano internacional, LaLiga prevé que la audiencia potencial supere los 650 millones de espectadores, mientras que se espera la presencia de 28 entidades de radiodifusión televisiva de los mercados internacionales en Barcelona para producir contenido propio del partido, coincidiendo con la distribución de la señal televisiva a través de plataformas globales, entre ellas Disney, DAZN y Canal+.

La cobertura previa está previsto que comience 90 minutos antes del inicio del partido, e incluirá la llegada de los dos equipos al estadio, los entresijos de los vestuarios y los calentamientos, lo que ofrecerá a los espectadores un seguimiento ampliado del ambiente del Clásico antes del pitido inicial.

El diario señaló que LaLiga precisó que la difusión del Clásico aumentó un 51% durante las dos últimas temporadas, en comparación con las cuatro temporadas anteriores, en un indicio de la ampliación del alcance del seguimiento internacional del enfrentamiento entre los dos eternos rivales.