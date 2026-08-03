Tras la pesadilla del Mundial: el arma secreta de Flick se completa en Inglaterra

Fermín López ha entrado en las últimas fases de su programa de regreso a los terrenos de juego, después de mostrar una alta disponibilidad física y técnica durante la concentración de pretemporada que el Barcelona realiza actualmente en el centro "St. George's Park" en Inglaterra, de cara a la temporada 2026-2027.

El centrocampista andaluz fue una de las grandes sorpresas en la lista del equipo que viajó a Inglaterra el pasado 27 de julio, ya que confirmó durante los entrenamientos su total recuperación de la fractura que sufrió en un dedo de su pie derecho el pasado mayo, concretamente en el quinto metatarsiano, durante el partido ante el Real Betis en LaLiga.

Integración total y ritmo alto

Tras someterse a una operación que lo apartó de los terrenos de juego y le privó de participar en el Mundial, López inició su regreso de forma gradual a través de sesiones físicas ligeras en la Ciudad Deportiva "Joan Gamper" en Sant Joan Despí, antes de incorporarse por completo a los entrenamientos grupales en cuanto la expedición del Barcelona llegó a suelo inglés.

El jugador, de 23 años, gestiona la carga de los entrenamientos de forma excelente, ya que participa en todas las sesiones a un ritmo rápido y a un alto nivel, lo que confirma la recuperación total de su forma física y técnica. Su ausencia del Mundial le había dejado un gran impacto psicológico, lo que ahora le empuja a trabajar con fuerza para regresar en su mejor versión.

El esperado regreso en Italia

Según el plan del cuerpo técnico dirigido por Hansi Flick, se espera que el internacional español dispute algunos minutos en el próximo partido amistoso, dentro del torneo triangular que el Barcelona disputa en Italia ante el Udinese y el Nottingham Forest.

Flick se marca un objetivo claro que consiste en preparar a Fermín para que esté listo con el arranque de LaLiga, donde el Barcelona inaugura su nueva temporada con un enfrentamiento ante el Elche el próximo 23 de agosto. No obstante, su participación seguirá estando vinculada a su evolución y a su estado físico, ya que el técnico alemán no tiene intención de precipitar su regreso de ninguna manera.

Una pieza importante en los planes de Flick

Fermín López, producto de la academia de "La Masia", es uno de los elementos importantes en el proyecto de Flick, tras la gran temporada que ofreció en 2025-2026, especialmente en su tramo final.

El jugador destaca por su versatilidad, ya que domina el juego como centrocampista central, como creador de juego y como extremo, además de su capacidad para llegar al área, su alto rendimiento defensivo, su gran entusiasmo y sus habilidades para conectar las líneas y penetrar las defensas.