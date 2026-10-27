Javier Tebas, presidente de LaLiga, presentó una disculpa al pueblo chino en nombre de la organización, a raíz de las polémicas declaraciones de Kylian Mbappé sobre una imagen que se burlaba del líder chino.

Tebas lamentó el malestar y la ofensa que provocaron las palabras del jugador, y aseguró que LaLiga trabaja con sus socios en China para superar la crisis.

Tebas dijo, en un mensaje publicado a través de su cuenta en la plataforma X: "Somos conscientes del daño que esto ha causado y, en nombre de LaLiga, quiero presentar nuestras más sinceras disculpas al pueblo chino".

Tebas puso de relieve las consecuencias que este incidente podría acarrear para todo el fútbol español, y explicó: "No podemos permitir que una acción individual deteriore esta relación o perjudique a más de 20 clubes que participan en nuestras competiciones profesionales, además de a millones de aficionados chinos".

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El presidente de LaLiga recordó los vínculos que la organización ha trabajado por construir con el país asiático a lo largo de muchos años, y explicó que esta relación se fundó sobre el respeto, la confianza y la cooperación con las autoridades chinas, las instituciones deportivas y las empresas de retransmisión televisiva, además de los millones de seguidores del fútbol español.

Contactos con los socios chinos

Tebas afirmó que LaLiga ya ha comenzado a tomar medidas para abordar la situación, sin revelar la naturaleza de dichas medidas en su mensaje, al decir: "Estamos tomando las medidas que tenemos a nuestro alcance y trabajamos de manera directa con nuestros socios y las partes interesadas en China para superar esta crisis".

El mensaje incluyó también una clara confirmación de la solidez de los vínculos con China, su pueblo y sus instituciones, cuando Tebas dijo: "Nuestro compromiso con China, su pueblo y sus instituciones es firme. Y no se puede permitir que un incidente individual perjudique una relación construida a lo largo de muchos años".