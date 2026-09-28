Tras la crisis de Hossam Hassan: el Al Ahly sorprende a El Shenawy con una decisión oficial

El club Al Ahly egipcio anunció la tarde de este lunes la ampliación del contrato de su portero Mohamed El Shenawy hasta la temporada 2027-2028, para que el capitán del conjunto rojo continúe su trayectoria con el club, apenas unos días después de la polémica que suscitaron las declaraciones de Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, en relación con el veterano guardameta.

El anuncio oficial de la renovación del contrato de El Shenawy llegó en un momento llamativo, después de que los últimos días vivieran una crisis entre Al Ahly y Hossam Hassan a raíz de las declaraciones de este último en las que habló sobre el portero, antes de que el club rojo respondiera con un comunicado oficial en el que defendió a su capitán y rechazó lo que calificó como un exceso contra uno de sus jugadores; después, el seleccionador volvió hoy a aclarar su postura y a subrayar que sus declaraciones anteriores habían sido malinterpretadas.

Al Ahly confirmó en su comunicado oficial que Mohamed El Shenawy amplió su contrato con el club hasta la temporada 2027-2028, en una reunión que mantuvo con el doctor Essam Serag El Din, presidente del sector de contrataciones, y el capitán Wael Gomaa, director de fútbol, en un paso que confirma la continuidad del portero en las filas del equipo durante la próxima etapa.

El Shenawy expresó su gran orgullo por el reconocimiento del club y su dirección, y dirigió además un mensaje a la afición de Al Ahly, subrayando su enorme gratitud por su apoyo y describiéndola como "el respaldo y el sostén" del club y de sus jugadores, señalando que los jugadores del equipo tienen la suerte de contar con esta afición que siempre los impulsa a redoblar esfuerzos y a conseguir más victorias y títulos.









La renovación del contrato de El Shenawy llega pocos días después de las declaraciones de Hossam Hassan, que generaron una amplia polémica, luego de que el seleccionador de Egipto hablara sobre los motivos de la exclusión del portero de la concentración de septiembre y dijera que El Shenawy estuvo en un periodo anterior "acabado" con su club y no jugaba, antes de recuperar su nivel a través de su participación con la selección y regresar después a jugar con Al Ahly.

Las declaraciones de Hossam Hassan provocaron el enfado del club Al Ahly, que emitió un comunicado oficial en el que rechazó las palabras del seleccionador de Egipto, subrayando que atentar contra el valor deportivo y moral de cualquier jugador que representa al club es algo inaceptable, especialmente cuando se trata de Mohamed El Shenawy, capitán de Al Ahly y de la selección de Egipto.

Al Ahly recalcó en su comunicado que apoya de forma continua a las selecciones nacionales, y que en un principio prefirió guardar silencio velando por el interés de la selección, pero consideró las declaraciones de Hossam Hassan un exceso inaceptable, subrayando que el seleccionador tiene derecho a elegir a los jugadores que considere adecuados según su visión deportiva, con la necesidad de mantener el respeto mutuo entre todos los elementos del sistema futbolístico.

La crisis no se detuvo en el comunicado de Al Ahly, ya que Hossam Hassan volvió este lunes a aclarar sus declaraciones anteriores sobre El Shenawy, subrayando que sus palabras fueron malinterpretadas y que se refería a un periodo en el que el portero sufrió una lesión, y que no pretendía menospreciarlo ni poner en duda sus capacidades.

Hossam Hassan afirmó que El Shenawy es uno de los jugadores fieles a la selección de Egipto, subrayando su respeto por todos los jugadores y su confianza en los porteros de Egipto, en un intento de aclarar su postura ante las declaraciones que suscitaron la polémica durante los últimos días.

Entre las declaraciones de Hossam Hassan, la respuesta de Al Ahly y la posterior aclaración del seleccionador, llegó el anuncio de la renovación del contrato de El Shenawy para confirmar la continuidad del veterano portero con el conjunto rojo.



