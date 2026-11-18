Compartir Sigue a GOAL en Google

El Real Madrid quiere renovar el contrato de su estrella inglesa, Jude Bellingham, que atraviesa un gran momento, después de que el club ampliara la vinculación del turco Arda Güler y, antes, la del brasileño Vinícius Júnior.

Anuncios

El Real Madrid zanjó el debate sobre el futuro de su estrella turca Arda Güler al anunciar oficialmente la ampliación de su contrato hasta el 30 de junio de 2032. Es un paso que refleja la apuesta del club por el joven centrocampista y su deseo de asegurar su continuidad en el Santiago Bernabéu durante muchos años, después de que se haya convertido progresivamente en una de las piezas importantes del proyecto del equipo.

Según diversas informaciones, el acuerdo incluye una mejora salarial acorde con su evolución y su creciente peso en el equipo. Además, apuntan a que el Real Madrid se movió para protegerlo del interés de otros clubes, especialmente de la Premier League.

Antes, el Real Madrid había renovado a la estrella brasileña Vinícius Júnior, que quedó ligado al club blanco hasta el 30 de junio de 2032.

Por su parte, el portal «Foot Mercato» afirmó este miércoles que Jude Bellingham ha recuperado su mejor versión tras una temporada 2025/2026 que no estuvo a la altura de las expectativas, y que incluso se le considera, de forma casi unánime, el mejor jugador del Real Madrid esta temporada.

Anuncios Anuncios

El futbolista, de 23 años, que suma 4 goles y 3 asistencias en 12 partidos de Liga, goza de un enorme reconocimiento en la capital española, incluso mayor que el de Vinícius Júnior o el mismísimo Kylian Mbappé, sobre todo porque el exjugador del Borussia Dortmund se esfuerza más en defensa y se muestra más eficaz en la presión.

Related Topics

En las últimas semanas, su renovación ha copado los titulares de los medios españoles.

No hay urgencia, ya que su contrato actual expira en 2029, pero el Real Madrid no quiere correr riesgos y desea recompensar su esfuerzo. Parece improbable que las negociaciones se alarguen como ocurrió con Vinícius Júnior en los últimos años, y se espera alcanzar un acuerdo rápido.

Anuncios

Dos condiciones para la renovación de Bellingham

Sin embargo, el diario «OKDIARIO» explicó que el jugador ha planteado dos condiciones a la directiva del club. La primera, un aumento de sueldo que lo equipare al de Vinícius Júnior, es decir, alrededor de 22 millones de euros anuales, según el periódico.

El Real Madrid está dispuesto a ofrecer esa cantidad como reconocimiento a su destacado rendimiento sobre el terreno de juego. Por ello, se espera que las negociaciones sobre los términos del contrato avancen sin contratiempos, y el jugador se muestra agradecido por los esfuerzos de la directiva.

Anuncios

La segunda condición: Jude Bellingham quiere un proyecto competitivo que le permita ganar títulos cada año. Tras dos temporadas sin títulos, el centrocampista de 23 años quiere asegurarse de que las ambiciones del Real Madrid siguen a la altura de la grandeza del club, y desea conocer más detalles del proyecto que Florentino Pérez prepara para los próximos años.

En concreto, Bellingham quiere que el equipo siga entre los mejores del mundo, porque tiene hambre de títulos. En cualquier caso, las negociaciones van por buen camino y todo indica que la afición del Real Madrid disfrutará del talento de Bellingham durante muchos años más.