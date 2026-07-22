La estrella argentina Lionel Messi se ausentará del partido de las estrellas de la MLS de 2026, apenas unos días después de que su selección fracasara en la defensa del título de la Copa del Mundo.

Argentina perdió la final del Mundial 2026 ante España por un gol a cero en la prórroga, en un partido disputado el pasado domingo, con lo que los compañeros de Messi no lograron conservar el título que habían conquistado en Catar 2022.

Pese a que la mayoría de sus compañeros de selección disfrutan de las vacaciones de fin de temporada europea, Messi, de 39 años, sigue vinculado a las competiciones de la temporada actual con su club, el Inter Miami.

No obstante, el regreso del capitán de Argentina a los terrenos de juego no será inmediato y, según la cadena ESPN, no se espera que Messi participe en el partido de las estrellas previsto para el próximo 29 de julio en el estadio Bank of America de la ciudad de Charlotte, que enfrenta a las estrellas de la liga estadounidense con sus homólogos de la liga mexicana.

Messi y su compañero en la selección y en el Inter Miami, Rodrigo De Paul, figuraban en la lista de estrellas de la MLS seleccionadas para disputar el encuentro, pero Messi tiene la intención de ausentarse del evento por segundo año consecutivo.

La decisión de ausentarse responde al cumplimiento de las recomendaciones de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, FIFPro, que estipulan la necesidad de que los jugadores dispongan de un periodo de descanso de al menos 21 días tras el final de la temporada.

Aunque Messi sigue estando oficialmente a mitad de temporada en la liga estadounidense, disputó todos los partidos de Argentina en su recorrido hasta la final de la Copa del Mundo.

Hasta el momento, no se ha aclarado de forma definitiva la duración de la ausencia de Messi, si bien los informes confirman su baja segura en los dos próximos partidos del Inter Miami ante Chicago Fire y Montreal, con la probabilidad de que su ausencia se prolongue hasta la fecha del partido de las estrellas del próximo miércoles.

Messi había sido sancionado la temporada pasada por ausentarse del partido de las estrellas sin obtener la aprobación de la liga, aunque la imposición de un castigo similar parece descartada en esta ocasión, dadas las circunstancias excepcionales y el escaso margen de tiempo entre la final del Mundial y la fecha del partido exhibición.

Por su parte, Guillermo Hoyos, entrenador del Inter Miami, afirmó en declaraciones a los periodistas ayer martes que hasta ahora no hay una fecha definida para el regreso de la estrella argentina a los entrenamientos y los partidos.