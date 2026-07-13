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SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

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Tras el malestar, Mourinho interviene en las negociaciones por Vinicius

Fichajes
Primera División
Real Madrid
J. Mourinho
Vinicius Junior
Brazil
España

El Real Madrid quiere agilizar la renovación de Vinícius Júnior tras la eliminación de Brasil en octavos del Mundial.

Según Sport, el técnico José Mourinho quiere participar en las negociaciones, pues el contrato del jugador acaba en 2027.

Quiere evitar que su futuro se convierta en una crisis, pues entrar en el último año de contrato sin acuerdo complicaría todo.

El jugador quiere seguir en el club, pero no a cualquier precio: exige que se reconozca su valor deportivo y económico. 

Según Sport, el club confía en llegar a un acuerdo, pero el jugador se molesta por filtraciones que hablan de un pacto inminente cuando las conversaciones siguen estancadas.

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Por ello, Mourinho ha decidido intervenir y se ha puesto en contacto con el jugador para evitar que el asunto se alargue.

Su filosofía es clara: hay sitio para todos. Sabe que tiene a algunos de los mejores jugadores del mundo y que su misión es encajar las piezas para evitar los errores de la temporada pasada.

En el pasado, las discusiones sobre las estrellas del Madrid salieron del campo y llegaron a Xabi Alonso y Arbeloa, creando bandos que Mourinho quiere evitar con calma.

Mientras las conversaciones siguen centradas en salarios y primas, el técnico busca una reunión personal para convencer al jugador de que será clave en un proyecto que aspira a recuperar el trono.

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