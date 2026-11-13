Tras el interés del Bayern de Múnich, ¿piensa Gavi en dejar el Barcelona?

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Gavi, estrella del Barcelona, sufre por la falta de minutos esta temporada bajo la dirección de su entrenador alemán Hansi Flick.

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El diario Marca señaló: "A pesar de su escasa participación, ni el Barcelona ni Flick piensan en la salida de Gavi, y el propio jugador tampoco desea marcharse".

No existe ninguna crisis en torno a Gavi, así lo confirman tanto los allegados al joven jugador como el club blaugrana, pese a que participa poco y desea tener un papel más protagonista. Sin embargo, su continuidad en el equipo catalán no está amenazada en la actualidad.

Y no cambia nada el interés de grandes clubes europeos por la situación de Gavi, ni sus intentos de indagar sobre su postura, ya que el internacional continuará su trayectoria con el Barcelona. Su futuro no se ha puesto sobre la mesa de la dirección deportiva, y el propio jugador nunca ha pensado en abandonar el club catalán.

Gavi ha disputado 229 minutos repartidos en 9 partidos entre todas las competiciones esta temporada, con 5 en LaLiga y 4 en la Liga de Campeones, y solo ha sido titular en dos encuentros.

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Gavi, centrocampista del Barça, paga el precio de la fuerte competencia en el centro del campo del equipo catalán. A pesar de que Hansi Flick cuenta con él y valora su talento futbolístico y su personalidad, el técnico alemán rara vez recurre a él, dado que el doble pivote titular está formado por Pedri y Rodri.

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En caso de ausencia de Pedri o Rodri, Marc Bernal es la primera opción alternativa, como ocurrió en el enfrentamiento de la última jornada ante el Atlético de Madrid.

Gavi, que se formó en las categorías inferiores del Real Betis, se incorporó a la academia de La Masia en 2015.

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Gavi también puede jugar en la posición de creador de juego, pero ese puesto lo ocupan durante los primeros meses de la temporada tanto Fermín López como Dani Olmo. En cuanto al extremo izquierdo, se turnan en él Anthony Gordon y Karim Adeyemi.

Pero esta situación no amenaza la continuidad de Gavi, de 22 años, en el estadio Spotify Camp Nou. Ni el Barcelona, ni Flick, ni el propio jugador, que ha disputado 175 partidos con la camiseta del equipo catalán, piensan en cambiar de aires y marcharse.

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Esto ocurre a pesar de lo que trasciende en los informes de Italia y Alemania sobre el interés de varios clubes por fichar a Gavi, entre ellos el Nápoles y el Bayern de Múnich.

Gavi no se siente satisfecho con su papel actual, pero confía en su capacidad para arañar más minutos de juego a medida que avance la temporada. Flick, por su parte, espera darle esa oportunidad, ya que el calendario de partidos durante el próximo periodo será agotador y muy apretado, lo que le lleva a confiar en poder realizar más rotaciones entre sus jugadores.

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El técnico alemán también elogia la personalidad de su joven jugador, que no se rinde ni tira la toalla pese a su situación actual. Su motivación, así como su espíritu de compañerismo, están en sus niveles más altos.

La escasez de oportunidades que recibe Gavi no ha afectado a su estrecha relación con el técnico alemán. Gavi ha reconocido que Flick es como un padre para él, algo que se reflejó en el abrazo que compartieron el pasado fin de semana, tras sellar el Barcelona su victoria ante el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano.