Los jugadores del Barcelona recibieron importantes lecciones de Rodri y Raphinha tras la derrota ante el Paris Saint-Germain, en un enfrentamiento que puso de manifiesto la importancia de la concentración y de la buena toma de decisiones durante los grandes partidos, pese a que dentro del equipo se mantiene el optimismo sobre su capacidad para competir por todos los títulos esta temporada.

El diario español "Sport" puso el foco en las reacciones dentro del vestuario del Barcelona tras el enfrentamiento ante el Paris Saint-Germain, y en las lecciones que los jugadores extrajeron de la derrota.

Cabe recordar que el Barcelona encadenó una serie de destacados resultados goleadores y ofreció buenos niveles de juego que hicieron que el equipo pareciera imparable a ojos de todos.

Los jugadores del equipo eran conscientes de que el enfrentamiento ante el Paris Saint-Germain sería su primer gran examen de verdad esta temporada y, pese a la derrota en el partido, las impresiones dentro del equipo siguen siendo positivas en muchos aspectos.

Tras el final del partido, Raphinha pronunció unas palabras ante sus compañeros, con el objetivo de extraer las lecciones y enseñanzas de la derrota y, a continuación, Rodri habló con sus compañeros, subrayando que, si los errores son inevitables, es mejor que ocurran en esta etapa de la temporada, para que el equipo pueda aprender de ellos.

Rodri, ganador del Balón de Oro español y el gran fichaje de esta temporada, se esforzó en recalcar con especial vehemencia que la concentración y la toma de las decisiones adecuadas en cada jugada son dos factores determinantes para resolver los grandes partidos, los que el equipo disputa ante los mejores clubes del mundo.

El cuerpo técnico, encabezado por Hansi Flick, junto con los jugadores con experiencia en las filas del equipo, coinciden en que el Barcelona perdió el partido por la mala gestión de algunas situaciones y por no tomar las decisiones adecuadas en momentos decisivos.

Pese a la derrota, el ambiente dentro del equipo sigue siendo positivo y los jugadores se muestran más unidos que nunca, confiando en su capacidad para competir por todos los títulos, a condición de evitar repetir estos limitados errores en los próximos partidos.