El árbitro Martínez Munuera recibió una valoración negativa durante su dirección del partido entre el Sevilla y su invitado, el Barcelona, en la séptima jornada de LaLiga, que finalizó con victoria del conjunto catalán por 3-1.

El portal "ArchivoVAR", especializado en las jugadas arbitrales polémicas, otorgó al árbitro Martínez Munuera una calificación de 4,25 sobre 10 puntos.

ArchivoVAR explicó que Munuera no estuvo a la altura del encuentro y cometió errores impropios de un árbitro con su experiencia.

Y aunque mostró un nivel bastante bueno en la primera parte, especialmente dentro de las dos áreas, perdió por completo el control en la segunda mitad debido a una decisión garrafal, consistente en detener una prometedora contra del Sevilla como resultado de su pésima colocación sobre el terreno de juego. No advirtió que Correa avanzaba sin marca por la banda y podría haberse quedado solo ante el portero del Barcelona.

El partido también presenció dos jugadas que generaron cierta polémica. En la primera parte, Pau Cubarsí cayó dentro del área tras sufrir un leve agarrón que no justificaba señalar nada. Ni siquiera había una evidencia clara de una sujeción de la camiseta, y es una de esas jugadas que se dejan al criterio del árbitro de campo.

Posteriormente, Lamine Yamal reclamó un penalti, pero en ningún caso lo había, porque la acción se produjo fuera del área y tampoco existía ninguna falta clara. Esta es también otra jugada que se deja al criterio del árbitro de campo.

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