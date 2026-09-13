Los responsables del Bayern Múnich vigilan la situación del jugador alemán Florian Wirtz en su club, el Liverpool.

El portal TEAMtalk informó, citando fuentes propias, que la admiración del Bayern Múnich por el internacional alemán no ha disminuido hasta ahora.

El conjunto bávaro fue uno de los principales interesados en fichar a Wirtz antes de su traspaso a Anfield, y sigue muy pendiente de su situación, pese a que no pudo entrar en la carrera por su contratación, después de que el Liverpool aceptara pagar 116 millones de libras esterlinas para incorporar al centrocampista en 2025.

Wirtz recibió críticas particulares la temporada pasada, tras un rendimiento que quedó lejos de las expectativas, teniendo en cuenta la magnitud del fichaje con el que se unió al club y la reputación que había construido en Alemania.

El jugador, de 23 años, marcó 5 goles y dio 3 asistencias en 33 partidos de la Premier League, después de que le costara alcanzar de forma regular su mejor nivel y adaptarse a su papel dentro del Liverpool.

Su difícil arranque con el equipo se prolongó también en la nueva temporada, pues Wirtz se limitó a dar una asistencia y no marcó ningún gol en sus primeros 5 partidos de este curso, lo que aumentó el escrutinio en torno a su nivel en Anfield.

Andoni Iraola asume la misión de devolver al Liverpool al buen camino, y el técnico español confía en su capacidad para extraer la mejor versión posible de Wirtz.

Pero TEAMtalk supo que hay algunas personas dentro del Liverpool que tienen dudas sobre la capacidad de Wirtz para alcanzar los niveles excepcionales que el club esperaba de él cuando lo fichó.

Estas dudas no significan que el Liverpool haya decidido prescindir del centrocampista, ni existe por el momento ningún indicio de que el club busque activamente venderlo; por el contrario, las previsiones apuntan a que Iraola dispondrá de toda la temporada para trabajar con Wirtz y demostrar la capacidad del jugador alemán de convertirse en uno de los pilares del nuevo proyecto del Liverpool.

Sin embargo, TEAMtalk revela que el Bayern Múnich sigue muy presente en el panorama y continúa vigilando de cerca los acontecimientos.

La admiración del club alemán por Wirtz no ha disminuido pese a su difícil primera temporada en Inglaterra, y el gigante alemán es consciente de que la situación del jugador podría volverse más interesante si no logra alcanzar los niveles que el Liverpool espera durante la presente temporada.

El Bayern sigue considerando a Wirtz un jugador con cualidades excepcionales, y continúa siguiendo la evolución de su relación con el Liverpool e Iraola durante los próximos meses; además, la situación de Wirtz se reevaluará al final de la temporada con el Liverpool, si no se produce la mejora esperada.

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