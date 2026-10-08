Cole Palmer está lo suficientemente recuperado como para ser titular en el partido de su equipo, el Chelsea, contra el Bournemouth el próximo sábado, en la sexta jornada de la Premier League.

El delantero de 24 años parece haber superado sus problemas relacionados con la lesión, ya que ha comenzado con fuerza la nueva temporada, marcando cuatro goles y dando dos asistencias con el Chelsea.

La temporada pasada fue muy frustrante para Palmer, pues la combinación de un bajo rendimiento y de su estado físico acabó por dejarlo fuera de la convocatoria de la selección de Inglaterra para el Mundial.

Y aunque Palmer fue convocado por Thomas Tuchel para los últimos partidos de la Liga de Naciones de la selección de los Tres Leones, posteriormente tomó la decisión de retirarse de la lista por un problema muscular leve.

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En los últimos días, Tuchel dejó claro que no estaba satisfecho con la retirada de Palmer, declarando a los periodistas: "Es una oportunidad perdida. Está desperdiciando muchas oportunidades".

Según el diario "The Sun", Palmer ha superado su recaída y está "a punto de estar listo" para el partido del Chelsea ante el Bournemouth el sábado, después de haber realizado entrenamientos individuales con un preparador físico especializado durante su estancia en la zona del Caribe.

Se asegura que todos los "indicadores" apuntan a que Palmer estará disponible en Stamford Bridge, y el informe añade que Xabi Alonso espera recibir buenas noticias sobre algunas de las otras lesiones que rodean al Chelsea.

El Chelsea ocupa el décimo puesto en la clasificación de la Premier League tras haber sumado solo siete puntos en sus cinco primeros partidos ante el Fulham, el Brighton, el Arsenal, el Hull y el Brentford.



