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El Arsenal quiere seguir asegurando el futuro de sus jugadores clave. Según ha confirmado un informe periodístico este miércoles, el club pretende renovar los contratos de tres de sus estrellas en los próximos días.

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Según el diario "The Telegraph", tras alcanzar un acuerdo con Declan Rice para ampliar su contrato, el club londinense avanza en sus negociaciones con David Raya, Jurriën Timber y Piero Hincapié. El periódico asegura que el Arsenal ya ha llegado a un principio de acuerdo con su portero español, cuyo contrato actual se extiende hasta junio de 2028.

Aún no se ha anunciado la duración de su futuro contrato, pero Raya, que llegó procedente del Brentford en 2023, se ha consolidado como una pieza indispensable en el sistema de Mikel Arteta, sobre todo gracias a su habilidad con el pase.

Con 28 porterías a cero en la Premier League la temporada pasada, desempeñó un papel fundamental en la conquista del título por parte del Arsenal, el primero del club desde 2004.

Además, el guardameta español ha ganado el Guante de Oro en las tres últimas temporadas, lo que confirma su condición de uno de los mejores porteros de la Premier League.

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Según "The Athletic", tanto Jurriën Timber como Piero Hincapié están cerca de ampliar sus contratos con el Arsenal.

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Ambos jugadores, de 25 y 24 años respectivamente, mantienen negociaciones avanzadas con el club londinense para firmar nuevos contratos de larga duración.

Timber tiene actualmente contrato hasta junio de 2028 y es uno de los futbolistas con los que Mikel Arteta quiere seguir contando.

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Por su parte, Hincapié, que llegó inicialmente cedido por el Bayer Leverkusen en septiembre de 2025 antes de su traspaso definitivo el pasado verano, se integró rápidamente en la plantilla. El internacional ecuatoriano disputó 39 partidos en todas las competiciones la temporada pasada y contribuyó a que el equipo ganara la Premier League y alcanzara la final de la Liga de Campeones.

Hincapié tiene contrato hasta 2031 y, según diversas informaciones, ha obtenido un aumento de sueldo además de una ampliación de su contrato por un año más, con lo que quedaría vinculado hasta 2032.

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Estos movimientos reflejan la voluntad del Arsenal de mantener la base de su equipo campeón, teniendo en cuenta que se acerca el vencimiento de los contratos de sus jugadores clave.

El Arsenal llega a un acuerdo con Declan Rice

Declan Rice, centrocampista del Arsenal, ha llegado a un acuerdo con la directiva de su club para firmar un nuevo contrato, un paso que confirma el deseo de ambas partes de seguir colaborando en los próximos años.

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Este paso llega después de que el jugador se haya convertido en uno de los pilares fundamentales del once del entrenador Mikel Arteta.

Según informa el diario británico "The Guardian", Rice ha acordado con el Arsenal la firma de un nuevo contrato que se extiende hasta el verano de 2031.

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El Arsenal decidió renovar a Rice con el objetivo de prolongar su permanencia en el club y mejorar sus condiciones económicas, de modo que recibirá un importante aumento de sueldo acorde a su papel en el equipo y al estatus que ha alcanzado desde su llegada al Emirates Stadium.

Con el nuevo contrato, el salario del centrocampista inglés ascenderá a unas 300.000 libras esterlinas semanales, lo que lo situará entre los mejor pagados del Arsenal, a la par de su compañero Bukayo Saka como los jugadores con mayor salario de la plantilla.

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Rice, de 27 años, llegó al Arsenal procedente del West Ham United en el verano de 2023 por una cifra récord para el club de unos 105 millones de libras esterlinas, y firmó entonces un contrato hasta 2028, con una opción del Arsenal para ampliarlo una temporada más.