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Tragedia: Deschamps deja el Mundial y vuelve a Francia

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Triste noticia para la selección francesa tras clasificarse

Tras clasificar a Francia a los dieciseisavos del Mundial 2026 con la victoria 3-0 sobre Irak en la madrugada de este martes, la selección francesa recibió una triste noticia.

La Federación Francesa de Fútbol confirmó hoy el fallecimiento de la madre de Didier Deschamps. El técnico, muy afectado, regresó a Francia para estar con su familia y asistir al funeral.

En un comunicado, la Federación Francesa de Fútbol, de acuerdo con su presidente Philippe Diallo, informó que Deschamps ha delegado la dirección del equipo en su asistente, Stéphane G., hasta su regreso.

Por ello, no estará en el banquillo el viernes en el último partido de la fase de grupos contra Noruega, decisivo para definir el líder del Grupo 9.

La Federación añadió que toda la selección francesa está consternada y envió sus condolencias a Deschamps y a su familia.

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Antes, Francia había debutado con victoria sobre Senegal (3-1) y luego se había clasificado al vencer a Irak (3-0).

Cabe recordar que Deschamps llevó a la selección francesa a proclamarse campeona del Mundial de 2018 y que también llegó a la final del Mundial de 2022, donde cayó ante Argentina en la tanda de penaltis.

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