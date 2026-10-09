Apenas había comenzado la andadura de Ferran Torres en el Paris Saint-Germain francés cuando ya empezaba a labrarse un nombre brillante. Tras su fichaje procedente del Barcelona este verano por algo más de 40 millones de euros, el delantero español firmó un inicio apoteósico con el club de la capital al marcar 7 goles en 6 partidos entre todas las competiciones.

En septiembre, su balance alcanzó cifras llamativas al anotar dos goles en 3 partidos de la Ligue 1, incluido un gol en el partido del Clásico. El atacante de 26 años fue nominado al premio al Jugador del Mes, galardón que se adjudicó oficialmente este viernes, según anunció la Asociación de Futbolistas Profesionales de Francia, en un reconocimiento merecido a su potente arranque de temporada.









Torres comenzó los partidos del mes de septiembre participando durante 27 minutos en la derrota ante el Mónaco (2-1), antes de recuperar de nuevo su olfato goleador con el tanto de la victoria frente al Brest (1-0), para después marcar en el triunfo sobre el Marsella (2-1).

Más allá de la Ligue 1, el mes de septiembre también fue testigo del brillo de Torres en la Liga de Campeones de Europa, con un triplete en la victoria sobre el Slovan Bratislava (6-1).

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Cabe recordar que el Paris Saint-Germain no ha logrado un arranque fuerte en la Ligue 1 esta temporada, ya que ocupa el sexto puesto con 8 puntos en las primeras 5 jornadas, a 5 puntos del Mónaco, líder de la clasificación.