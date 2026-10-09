¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traducido por

Torres conquista su primer trofeo con el Paris Saint-Germain

F. Torres
Paris Saint-Germain
Ligue 1
España
Francia

El fichaje de 40 millones da frutos rápidamente

Apenas había comenzado la andadura de Ferran Torres en el Paris Saint-Germain francés cuando ya empezaba a labrarse un nombre brillante. Tras su fichaje procedente del Barcelona este verano por algo más de 40 millones de euros, el delantero español firmó un inicio apoteósico con el club de la capital al marcar 7 goles en 6 partidos entre todas las competiciones.

En septiembre, su balance alcanzó cifras llamativas al anotar dos goles en 3 partidos de la Ligue 1, incluido un gol en el partido del Clásico. El atacante de 26 años fue nominado al premio al Jugador del Mes, galardón que se adjudicó oficialmente este viernes, según anunció la Asociación de Futbolistas Profesionales de Francia, en un reconocimiento merecido a su potente arranque de temporada.



Torres comenzó los partidos del mes de septiembre participando durante 27 minutos en la derrota ante el Mónaco (2-1), antes de recuperar de nuevo su olfato goleador con el tanto de la victoria frente al Brest (1-0), para después marcar en el triunfo sobre el Marsella (2-1).

Más allá de la Ligue 1, el mes de septiembre también fue testigo del brillo de Torres en la Liga de Campeones de Europa, con un triplete en la victoria sobre el Slovan Bratislava (6-1).

Cabe recordar que el Paris Saint-Germain no ha logrado un arranque fuerte en la Ligue 1 esta temporada, ya que ocupa el sexto puesto con 8 puntos en las primeras 5 jornadas, a 5 puntos del Mónaco, líder de la clasificación.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google