Tolu sorprende: «Cuando le dije a Weghorst que iba al Ajax, él dijo...»

Tolu Arokodare tiene una buena relación con Wout Weghorst, según contó el altísimo delantero del Ajax a ESPN. Los dos se conocen desde hace años y el próximo domingo se enfrentarán en el Grolsch Veste.

Tolu juega esta temporada cedido en el Ajax. El delantero ha llegado temporalmente procedente del Wolverhampton Wanderers. El club de Ámsterdam tiene una opción de compra de 20 millones de euros.

Tolu y Weghorst se conocieron en julio de 2023, cuando el KRC Genk y el Burnley disputaron un amistoso. El equipo belga ganó 2-0 y Tolu marcó en aquel partido.

Después del encuentro, Tolu fue a buscar a Weghorst al gimnasio y le hizo una pregunta. «Ya lo había visto jugar varias veces y me preguntaba de dónde sacaba la energía para presionar siempre».

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«Me respondió que todo tiene que ver con la mentalidad», continúa Tolu. «Dijo que él la tenía desde niño, pero que también se puede trabajar».

«Desde entonces somos amigos. Nos seguimos en Instagram y hablamos con frecuencia. Antes de irme al Ajax, le envié un mensaje. Solo tenía cosas buenas que decir», concluye Tolu.

El próximo domingo, Tolu y Weghorst se enfrentarán en el Grolsch Veste. «Espero que siga marcando, pero tiene que bajar un poco el ritmo. Algunos de nosotros también queremos marcar. ¡Es que marca cuatro!»