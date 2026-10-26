Hürzeler se mostró combativo tras la segunda derrota de la temporada del Brighton y, al mismo tiempo, criticó la filosofía de juego del Liverpool.

«Todos los presentes en el estadio vieron que solo hubo un equipo que intentó de verdad crear ocasiones y ganar este partido, y por eso tengo que elogiar a mis jugadores», dijo el técnico de 33 años en la rueda de prensa del domingo tras la derrota por 0-2 de su equipo en Anfield Road.

El Liverpool ganó gracias a dos goles tempraneros marcados con pocos minutos de diferencia. Primero, Wirtz provocó un gol en propia puerta de Pascal Groß (17'); después, Alexander Isak marcó tras una asistencia de Bradley Barcola (21').

Esa fue la diferencia, según Hürzeler: el Liverpool marcó y su equipo no, pese a disponer de buenas ocasiones. Calificó el partido de «oportunidad perdida» antes de elogiar el planteamiento defensivo del Liverpool.

«Bloquearon muchos disparos» y «defendieron bien su área», dijo el exentrenador que logró el ascenso con el FC St. Pauli.

«En conjunto, vi a un equipo que puede sacar muchas cosas positivas. Vi a un equipo que creyó de verdad en nuestra forma de jugar, que siguió el plan y que no dejó de luchar», elogió Hürzeler a sus jugadores. Por eso, el resultado le resultó aún más frustrante.

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Liverpool vs. Brighton: en qué aspectos fueron mejores los visitantes

De hecho, el Brighton dominó en varios aspectos del juego. Los visitantes tuvieron bastante más posesión que el Liverpool (alrededor de un 64 % frente a un 36 %), más remates (17 frente a 13), un mayor porcentaje de acierto en los pases (84 % frente al 69 %), con una cifra de los Reds que puede considerarse extremadamente baja, más contactos con el balón en el área rival (39 frente a 30) y un valor de xG ligeramente superior: según el modelo estadístico, el del Liverpool se situó entre 0,9 y 1,2, y el del Brighton, ligeramente por encima de 1,3. Según el proveedor de datos Opta, el 35,6 % de posesión del Liverpool fue su segundo registro más bajo en una victoria en casa desde que comenzaron a recopilarse estos datos (2003/2004).

Pese a la derrota, el Brighton sigue tercero en la Premier League, por detrás del Manchester United y del campeón Arsenal. El Liverpool, por su parte, ascendió al cuarto puesto gracias a su cuarta victoria consecutiva.

«Estoy muy satisfecho», dijo el técnico de los Reds, Andoni Iraola. La clave, según el vasco, fue el buen comienzo de su equipo. «Necesitábamos empezar bien: jugar con agresividad, ganar los segundos balones, imponernos en los duelos y pasar rápidamente al ataque. Creo que lo conseguimos y fue un partido diferente a aquellos en los que recibimos el primer gol».

El Brighton se enfrentará ahora dos veces seguidas a domicilio al Manchester City: entre semana, en la Copa de la Liga, y el próximo sábado, en la liga. El Liverpool también tiene por delante dos partidos de primer nivel: el miércoles contra el Chelsea en la Copa de la Liga y el domingo siguiente contra el Arsenal en la Premier League.

Premier League: la parte alta de la tabla tras ocho jornadas

Pos. Club Partidos G E P Goles Dif. Puntos 1 Manchester City 8 7 0 1 20:9 +11 21 2 Arsenal FC 8 7 0 1 13:5 +8 21 3 Brighton & Hove Albion 8 5 1 2 23:7 +16 16 4 Liverpool FC 8 4 3 1 11:8 +3 15 5 Chelsea FC 8 4 1 3 17:15 +2 13 6 Brentford FC 8 2 5 1 14:9 +5 11



